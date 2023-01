Afghanistan : une législatrice assassinée voulait partir

Une ancienne législatrice afghane qui a été tuée chez elle tentait de quitter le pays.

“Elle parlait toujours des droits des femmes en Afghanistan”, a déclaré son amie Robina Jalali à CTV News. “Elle s’attendait à ce que quelque chose de mal lui arrive.”

L’ancienne députée afghane Mursal Nabizada et son garde du corps ont été abattus dimanche à Kaboul. Élue pour la première fois en 2019, elle est restée en fonction jusqu’à la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et était l’une des au moins neuf anciennes parlementaires encore présentes dans le pays.

“Mursal Nabizada n’était pas seulement une collègue, c’était l’une de mes meilleures amies”, a déclaré Jalali par l’intermédiaire d’un interprète.

Jalali a été la première des deux athlètes féminines afghanes à participer aux Jeux olympiques en 2004, après la chute des talibans trois ans plus tôt. S’exprimant depuis l’Albanie, où elle est coincée depuis 16 mois dans l’attente de sa propre demande d’asile au Canada, Jalali dit que Nabizada devenait désespérée de fuir l’Afghanistan – mais les autorités étrangères ne répondaient pas à ses appels.

“Mursal elle-même a envoyé tant d’e-mails et personne ne lui a répondu”, a déclaré Jalali. “Jusqu’à ce qu’elle perde sa douce vie.”

Lundi, six députés canadiens de tous les partis ont publié une déclaration conjointe exhortant le gouvernement fédéral à faire davantage pour aider les femmes qui étaient législatrices afghanes à se mettre en sécurité au Canada. Les députés des partis Libéral, Conservateur, NPD, Bloc Québécois et Verts ont déclaré qu’ils travaillaient depuis octobre pour aider d’anciens parlementaires comme Nabizada à échapper au “système brutal d’apartheid sexuel” des talibans où “aucune femme n’est en sécurité”.

“Une femme est morte : une législatrice, comme moi”, a déclaré à CTV News la députée néo-démocrate Heather McPherson, qui fait partie des députés. “Cette femme est morte parce que nous n’avons pas pu l’amener au Canada assez rapidement.”

Mardi, le premier ministre Justin Trudeau a souligné la longue implication du Canada en Afghanistan lorsqu’on lui a demandé si son gouvernement ferait plus pour aider les anciens législateurs afghans.

“Nous savons qu’il y a plus à faire et nous allons continuer à travailler pour nous assurer que les personnes les plus vulnérables puissent sortir”, a déclaré Trudeau aux journalistes. “En même temps, nous devons reconnaître que les talibans ne permettent pas aux gens de partir.”

Depuis la mort de Nabizada, huit anciennes législatrices restent dans le pays, qui a agressivement récupéré les libertés fondamentales des femmes et des filles.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne