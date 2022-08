Afghanistan un an après : Comment la vie quotidienne dans ce pays déchiré par la guerre a changé depuis la prise de pouvoir des talibans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Des décennies de progrès pour les droits des femmes afghanes ont reculé en quelques mois. Faim et malnutrition généralisées exacerbées par un gel international de l’aide. Une répression draconienne de toute expression publique non conforme à une interprétation dure de l’islam. Des attentats violents qui ont secoué la capitale de Kaboul.

C’est le quotidien un an après l’entrée des talibans à Kaboul et la reprise de l’Afghanistan après le retrait des troupes américaines en août dernier.

Les femmes et les filles ont été particulièrement touchées par la montée au pouvoir des talibans. Les nouveaux dirigeants religieux du pays ont interdit aux femmes de travailler à l’extérieur de la maison en dehors de quelques secteurs, interdit aux filles de fréquenter l’école secondaire, ordonné aux femmes de se couvrir le visage en public et mis en place des règles qui limitent la capacité d’une femme à voyager sans un chaperon masculin.

La faim généralisée a également augmenté de façon drastique dans un contexte d’aggravation de la crise économique, avec environ la moitié des 38 millions d’Afghanistan en situation d’insécurité alimentaire aiguë.

Ces deux problèmes – la révocation des droits des femmes et une économie en plein effondrement – se sont aggravés pour créer l’une des pires crises humanitaires au monde à l’heure actuelle, selon Phillipe Kropfe, porte-parole basé à Kaboul pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

« Après quatre décennies de conflit, de nombreux ménages sont dirigés par des veuves, et elles sont le seul soutien de famille. Sans la pleine participation des femmes et des filles à tous les aspects de la vie publique, il y a peu de chances de parvenir à une paix, une stabilité et un développement économique durables. Kropfe a déclaré à Fox News Digital.

Un Afghan avec une famille de 12 personnes et qui a perdu son emploi dans une ONG locale en août dernier a déclaré qu’il avait du mal à ramener de la nourriture à la maison depuis que les talibans ont pris le pouvoir, mais sa préoccupation la plus pressante est l’avenir de ses filles.

“Ma plus grande inquiétude en ce moment est l’avenir incertain de mes enfants, en particulier des filles”, a déclaré l’homme, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles des talibans, à Fox News Digital. “Ma fille aînée est en classe de 7e et chaque fois qu’elle me demande quand elle retournera à l’école, cela me fait mal au cœur parce que personne n’a la réponse.”

La prise de pouvoir par les talibans l’année dernière n’est pas la première fois que les femmes afghanes voient leurs droits durement acquis annulés.

Le XXe siècle a vu une progression constante des droits fondamentaux des femmes, mais cela s’est brusquement arrêté lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir pour la première fois en 1996 ; une règle qui se poursuivra jusqu’à ce que les États-Unis et leurs alliés lancent l’opération Enduring Freedom en 2001.

“Les femmes afghanes ont pu profiter des opportunités qui leur ont été offertes après le retrait des talibans en 2001 pour poursuivre leurs efforts de démocratisation des décennies précédentes, en particulier pendant les années 1970 et 1980, qui comprenaient de nombreuses dispositions en matière d’égalité des sexes, comme un meilleur accès des femmes à l’enseignement supérieur”, a déclaré Mona Tajali, professeure de relations internationales et d’études féminines au collège Agnes Scott et membre du conseil d’administration de Women Living Under Muslim Laws, à Fox News Digital.

Les femmes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan ont exprimé leurs inquiétudes lorsque l’administration Trump a commencé à négocier avec les talibans en 2019 et 2020.

“Les avertissements des femmes sont cependant tombés dans l’oreille d’un sourd, et l’administration Biden a mis en œuvre le calendrier de retrait des troupes de l’administration Trump, alors qu’aucune des deux administrations n’avait atteint de garanties en matière de droits de l’homme, de paix, de sécurité ou même d’éducation des filles”, a déclaré Tajali.

“De nombreuses militantes et dirigeantes afghanes se sentent trahies par le gouvernement américain, car la prise en compte de leurs droits a servi de justification à l’occupation en 2001, pour être totalement ignorée en 2021.”

Alors que les femmes et d’autres Afghans ont protesté pour leurs droits au cours de l’année dernière, les talibans ont réprimé la liberté d’expression avec des exécutions extrajudiciaires et la détention d’activistes.

Le Centre d’information et d’information du gouvernement des talibans a publié une ordonnance en septembre 2021 interdisant aux journalistes de publier des articles “contraires à l’islam” ou “insultant les personnalités nationales”, conduisant à l’arrestation et à la torture de plus de 80 journalistes au cours de l’année écoulée, selon un rapport ce mois-ci par Amnesty International.

Le père afghan, qui a exprimé sa crainte pour l’avenir de ses enfants, a également déclaré que sa capacité à discuter des défis de son pays avait été sévèrement restreinte par les talibans.

“Je pourrais parler et écrire sur la situation, les problèmes et les solutions de la politique, de l’économie et du pays. Maintenant, je suis privé de tout [those] droits et privilèges”, a-t-il dit. “Les talibans peuvent m’arrêter, me torturer et même me tuer à tout moment pour n’importe quelle raison ou sans raison et il n’y a personne [asking] pourquoi vous arrêtez ou tuez un être humain.”

Malgré les défis quotidiens auxquels les femmes, les filles et les autres Afghans sont confrontés un an après la prise du pouvoir par les talibans, le pays est tout sauf une cause perdue, selon Zuhra Bahman, directrice afghane de Search for Common Ground, basée à Kaboul.

« Il y a des femmes qui travaillent dans des ministères qui résistent de l’intérieur ; il y a des femmes qui marchent pour leurs droits ; et surtout, il y a des femmes qui mènent des efforts humanitaires et apportent un changement dans leur communauté », a déclaré Bahman à Fox News Digital.