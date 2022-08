Afghanistan : Près de 100 morts dans les inondations en Afghanistan, selon des responsables

Les décès sont survenus dans 10 provinces au cours des 10 derniers jours, ont indiqué les autorités, alors que le pays est sous le choc d’une crise économique et humanitaire exacerbée par les sanctions occidentales imposées après le retour au pouvoir des talibans l’année dernière.

Le vice-ministre de la Gestion des catastrophes, Mawlawi Sharafuddin Muslim, a déclaré à CNN qu’une aide alimentaire d’urgence avait été envoyée dans de nombreuses zones touchées par les inondations et que les organisations humanitaires avaient promis de fournir une aide d’urgence, mais cela pourrait ne pas suffire.

“L’hiver arrive bientôt et ces familles touchées, qui comprennent des femmes et des enfants, n’ont pas d’abri pour vivre. Toutes leurs fermes agricoles et leurs vergers ont été complètement détruits ou leurs récoltes ont été endommagées”, a déclaré Muslim.

“Si ces personnes ne sont pas aidées à revenir à la normale, leur situation va certainement s’aggraver dans les semaines et les mois à venir.”