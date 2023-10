Afghanistan : Maisons détruites dans la province d’Herat après un autre tremblement de terre | Nouvelles du monde

Des centaines de maisons ont été rasées alors qu’un autre tremblement de terre a secoué une partie de l’ouest de l’Afghanistan mercredi matin – quelques jours seulement après que plus de 2 445 personnes soient mortes lors d’un précédent séisme.

Au moins 80 personnes ont été blessées lors du séisme de magnitude 6,3 qui a frappé les zones rurales de la province d’Herat, à environ 28 kilomètres de la capitale de la région, Herat.

Un glissement de terrain a bloqué l’autoroute Herat-Toghondi, selon un porte-parole du ministère de l’Information, tandis que 700 maisons ont été rasées dans le village de Chahak.

Personne n’est mort, selon les premiers rapports, car les habitants de Chahak s’étaient réfugiés dans des tentes cette semaine, craignant de nouvelles secousses après le tremblement de terre de samedi qui a secoué Herat.

Les responsables talibans ont déclaré plus de 2 445 personnes sont mortes lors des précédents séismes et a ensuite affirmé que des milliers de personnes avaient été tuées et blessées, sans donner de détails supplémentaires.

Près de 2 000 maisons dans 20 villages ont été détruites, ont ajouté les talibans, alors que la zone touchée par le séisme ne compte qu’un seul hôpital public.

À Naib Rafi, un village qui comptait auparavant environ 2 500 habitants, les gens ont déclaré que presque personne n’était encore en vie, hormis les hommes qui travaillaient à l’extérieur lorsque le séisme a frappé.

Le séisme en Afghanistan réduit les bâtiments en ruines



Les survivants ont travaillé toute la journée pour creuser des tranchées pour des enterrements de masse.

Un bulldozer a enlevé des monticules de terre pour libérer de l’espace pour une longue rangée de tombes dans un champ du district de Zinda Jan, qui, selon l’ONU, est la zone la plus touchée avec 500 personnes toujours portées disparues.

« Il est très difficile de retrouver un membre de la famille dans une maison détruite et de l’enterrer quelques minutes plus tard dans une tombe proche, toujours sous terre », a déclaré Mir Agha, de la ville d’Herat.

Les images satellite ont montré des niveaux de destruction extrêmes dans le district d’Injil, a déclaré le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq.

« Nos collègues humanitaires avertissent que les enfants sont particulièrement vulnérables et ont souffert d’une grave détresse psychologique à cause du tremblement de terre », a-t-il ajouté.