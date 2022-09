Afghanistan. L’explosion d’une bombe suicide fait au moins 19 morts dans le centre d’examen de Kaboul | Nouvelles du monde

Au moins 19 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans un attentat suicide à Kaboul, la capitale afghane, selon la police.

L’attaque contre un institut d’enseignement s’est produite alors que des étudiants passaient un examen d’entrée à l’intérieur, a déclaré le porte-parole de la police Khalid Zadran.

Les écoles sont généralement fermées en Afghanistan le vendredi.

“Attaquer des cibles civiles prouve la cruauté inhumaine et le manque de normes morales de l’ennemi”, a-t-il déclaré.

Abdul Nafi Takor, un porte-parole du ministère de l’Intérieur nommé par les talibans, a déclaré: “Nos équipes se sont dépêchées sur le site de l’explosion pour obtenir plus de détails.”

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Le bilan officiel des morts est susceptible de s’alourdir, une source hospitalière affirmant que 23 personnes avaient été tuées. Une source talibane a déclaré que 33 personnes étaient mortes, dont des étudiantes.

Ghulm Sadiq a déclaré qu’il était chez lui lorsqu’il a entendu l’explosion.

“Mes amis et moi avons pu déplacer environ 15 blessés et neuf cadavres du site de l’explosion”, a-t-il déclaré. “D’autres corps gisaient sous des chaises et des tables à l’intérieur de la salle de classe.”

Beaucoup de ceux qui vivent dans la région voisine sont Hazara, une minorité ethnique majoritairement chiite qui a été ciblée lors d’attaques précédentes.

L’attentat à la bombe est le dernier d’une série de violences constantes depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août dernier après le retrait dirigé par les États-Unis.

Depuis lors, les filles sont bannies de l’enseignement secondaire.

En 2020, des étudiants adolescents figuraient parmi les 24 personnes tuées dans une attaque revendiquée par l’État islamique dans un centre éducatif de l’ouest de Kaboul.