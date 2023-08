Afghanistan : l’ex-émissaire canadien veut des diplomates à Kaboul

Un ancien ambassadeur du Canada en Afghanistan croit qu’il est temps pour les diplomates de retourner à Kaboul et de traiter avec les talibans.

« Nous n’aurions jamais dû partir », a déclaré Arif Lalani à CTV News. « Même si nous n’obtenons pas grand-chose, nous ferions certainement mieux d’être sur le terrain, de voir par nous-mêmes et d’essayer de modérer ces tendances extrêmes, que d’être simplement sur la touche à l’extérieur du pays. »

Mardi marque le deuxième anniversaire de la prise de contrôle des talibans en Afghanistan, qui a suivi deux décennies de guerre contre une coalition dirigée par les États-Unis qui comprenait également des forces canadiennes. Comme de nombreux autres pays, le Canada a évacué son ambassade en août 2021 alors que les combattants talibans se rapprochaient de la capitale, Kaboul. L’ambassade n’a pas rouvert.

« Le Canada n’a pas l’intention de reconnaître les talibans comme le gouvernement de l’Afghanistan », explique un site Web du gouvernement. « Les talibans restent une entité terroriste répertoriée en vertu de la loi canadienne. »

Lalani a été ambassadrice du Canada en Afghanistan de 2007 à 2008 et a également été auparavant la plus haute diplomate du Canada en Jordanie, en Irak et aux Émirats arabes unis. Il détient actuellement des bourses de recherche de plusieurs institutions, dont la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto.

« Je pense que retirer vos forces puis négocier n’est pas une bonne stratégie », a déclaré Lalani. « Si nous partons pour notre propre sécurité, nous devrions exiger que notre sécurité soit protégée et nous devrions être de retour sur le terrain. »

Au cours des deux dernières années, les talibans ont renforcé leur emprise sur l’Afghanistan, entraînant une érosion dramatique des droits des femmes et des filles, qui sont désormais confrontées à des interdictions liées à l’éducation, au travail et même à leur capacité de visiter des lieux publics comme les parcs.

« Nous avons abandonné une génération de filles qui se préparent à prendre leur place dans la vie de l’Afghanistan », a déclaré Lalani. « Et deux ans plus tard, nous avons maintenant condamné une autre génération de filles qui ne vont pas à l’école parce que, je pense, l’Occident n’agit pas assez rapidement. »

Dans une déclaration conjointe pour marquer l’anniversaire de la prise du pouvoir par les talibans, les ministres canadiens des affaires étrangères, du développement international et de l’immigration ont souligné l’engagement de leur pays envers l’aide humanitaire et la réinstallation d’au moins 40 000 Afghans vulnérables.

« Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour faire progresser les droits des femmes en Afghanistan, attirer l’attention sur les violations horribles et systématiques des droits de l’homme par les talibans et appeler à une réponse internationale forte à ces violations », déclarent les ministres Mélanie Joly, Ahmed Hussen et a déclaré Marc Miller. « En ce jour, notre message à tous les Afghans est sans équivoque : nous sommes à vos côtés dans vos aspirations à un Afghanistan stable, sûr et pacifique, où chacun peut réaliser son plein potentiel et vivre à l’abri de la peur et de l’oppression. »

Lalani croit cependant que le Canada serait en mesure de faire beaucoup plus pour les Afghans s’il établissait des relations diplomatiques avec le gouvernement taliban et utilisait des choses comme l’aide humanitaire comme levier.

« Nous pouvons reconnaître les talibans comme le pire gouvernement illégitime du monde, le plus corrompu, mais ne devrions-nous pas être sur le terrain pour témoigner ? dit Lalani. « Ce n’est pas une bonne politique, mais c’est la seule politique que nous ayons, n’est-ce pas ? Il n’y a pas de bonnes réponses faciles en Afghanistan, mais il est temps pour nous de prendre des décisions difficiles. »



Avec des fichiers de l’Associated Press