Afghanistan : Les talibans se sont engagés à respecter les droits des femmes. Voici comment cela les a érodés à la place

CNN

—



Lorsque les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan en août 2021 lors d’une prise de pouvoir fulgurante suite au retrait des troupes américaines, le groupe islamiste radical a semblé vouloir prendre ses distances avec sa précédente période de pouvoir dans les années 1990, se présentant comme plus modéré et engagé pour le processus de paix interne.

Parmi ses nouveaux engagements, les talibans se sont engagés à respecter les droits des femmes dans le cadre des normes de la “loi islamique”.

Le porte-parole du groupe, Suhail Shaheen, a déclaré à l’époque que les femmes seraient autorisées à poursuivre leurs études jusqu’à l’université – une rupture avec les restrictions strictes imposées par le régime taliban qui a régné entre 1996 et 2001.

Les promesses d’une approche plus douce ont été accueillies avec scepticisme, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Plus d’un million d’Afghans auraient fui depuis que les talibans ont repris le pouvoir.

Seize mois plus tard, les talibans semblent avoir renié leur parole. Les femmes et les filles sont confrontées à des interdictions générales d’accès à l’éducation après qu’une série de décrets ont régulièrement érodé leurs droits dans presque tous les aspects de la vie et renversé les acquis pour lesquels elles avaient lutté sans relâche au cours des deux dernières décennies.

Quelques jours seulement après avoir repris le pouvoir, les talibans ont rétabli le ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice en tant que chien de garde de la moralité publique chargé de faire appliquer la version talibane de la loi islamique. Le ministère a depuis joué un rôle central dans la réduction systématique des droits des femmes dans le pays.

Voici quelques-unes des façons dont les droits des femmes ont été érodés :

Les talibans ont annoncé le 12 septembre 2021 que les femmes pouvaient fréquenter des universités avec des salles de classe séparées par sexe tout en portant le hijab obligatoire. Mais en mars 2022, le gouvernement a interdit aux filles d’aller à l’école secondaire. Les écoles secondaires pour filles devaient reprendre le 23 mars 2021, après des fermetures de plusieurs mois imposées après la prise de contrôle des talibans. Le groupe leur a ordonné de fermer quelques heures seulement après leur réouverture. Cette décision a dévasté de nombreux étudiants et leurs familles, qui ont décrit à CNN leurs rêves déçus de devenir médecins, enseignants ou ingénieurs.

Dans leur dernière étape dans la répression de l’éducation des femmes, les talibans ont suspendu mardi l’enseignement universitaire pour toutes les étudiantes. Une lettre publiée par le ministère de l’Éducation a déclaré que la décision avait été prise lors d’une réunion du cabinet et que l’ordonnance entrerait en vigueur immédiatement.

L’accès des femmes aux espaces publics a été considérablement restreint sous les talibans.

Le 10 novembre, il a été interdit aux femmes d’entrer dans tous les parcs de Kaboul. Les femmes étaient auparavant autorisées à visiter les parcs trois jours par semaine et les hommes les quatre jours restants. Les nouvelles règles signifient que les femmes ne sont plus autorisées à le faire, même si elles sont accompagnées de parents masculins.

Le même jour, un responsable taliban à Kaboul a annoncé qu’il serait interdit aux femmes d’utiliser les gymnases à travers le pays. Un porte-parole du ministère de la vertu a déclaré que l’interdiction avait été introduite en raison du fait que les gens ignoraient les ordres de ségrégation et que les femmes ne portaient pas le hijab.

Les femmes en Afghanistan ne peuvent plus travailler dans la plupart des secteurs. Les talibans ont ordonné aux travailleuses de rester chez elles après leur prise du pouvoir en août 2021, affirmant qu’elles n’étaient pas en sécurité en présence des soldats du groupe.

Le droit des femmes de voyager en Afghanistan et à l’étranger a également été restreint.

À la fin de l’année dernière, il a été annoncé que les femmes auraient besoin d’une escorte masculine pour parcourir de longues distances à l’intérieur du pays. Toute femme voyageant au-delà de 75 kilomètres (46 miles) devait être accompagnée d’un chaperon masculin. Mohammad Sadiq Hakif Mahajer, porte-parole du ministère de la Vertu, a déclaré à CNN à l’époque que la nouvelle loi visait à empêcher les femmes de subir des préjudices ou des “dérangements”.

Les nouvelles règles ont également appelé les conducteurs à ne pas autoriser les femmes qui ne portaient pas le hijab à entrer dans leur voiture.

Et en mars, les compagnies aériennes afghanes ont reçu l’ordre d’empêcher les femmes d’embarquer sur des vols à moins d’être accompagnées d’un chaperon masculin, a rapporté Reuters.

Cet été, le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, a ordonné aux femmes de se couvrir entièrement, y compris leur visage, en public. Le décret suggérait que les femmes restent à la maison dans la mesure du possible, car c’était la “meilleure option pour observer le hijab de la charia”.

Avant l’ordonnance, le hijab n’était obligatoire que pour les femmes étudiant à l’université et les filles étudiant dans le secondaire. Cela a été rendu obligatoire au lendemain du retour au pouvoir des talibans, lorsque le nouveau gouvernement a déclaré que les étudiantes, les professeurs et les femmes qui travaillaient devaient porter le hijab conformément à l’interprétation de la charia par le groupe.

Les autorités talibanes ont également ordonné aux femmes journalistes de la télévision de se couvrir le visage lors de leurs présentations.

Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont aboli le ministère des Affaires féminines, un organe clé pour promouvoir les droits des femmes par la loi. À sa place, le nouveau régime a créé le tristement célèbre ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice, qui est devenu un instrument de restriction des droits des femmes.

Il a également annulé la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, signée en 2009 pour protéger les femmes contre les abus – y compris le mariage forcé, les laissant sans recours à la justice, selon l’ONU.

Au cours de l’année écoulée, les restrictions imposées aux femmes par les talibans ont accru l’inquiétude internationale et risquent d’isoler davantage le pays sur la scène mondiale.

Commentant après la décision d’interdire aux femmes l’université, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que cette décision « aliénera davantage les talibans de la communauté internationale et leur refusera la légitimité qu’ils souhaitent ».

L’ambassadeur américain Robert Wood, le représentant suppléant pour les affaires politiques spéciales, a fait écho à ce sentiment, déclarant lors d’une réunion d’information du Conseil de sécurité des Nations Unies que « les talibans ne peuvent pas s’attendre à être un membre légitime de la communauté internationale tant qu’ils ne respectent pas les droits de tous les Afghans, en particulier les les droits humains et les libertés fondamentales des femmes et des filles.

Les nouvelles mesures restrictives pourraient susciter de nouveaux troubles dans le pays. Dans le sillage de l’interdiction de l’enseignement universitaire, des femmes sont descendues jeudi dans les rues de Kaboul pour protester contre cette décision. Les talibans ont arrêté cinq femmes qui participaient à la manifestation, selon la BBC.