Afghanistan : les talibans interdisent aux femmes de visiter un parc national populaire | Nouvelles du monde

Les talibans ont interdit aux femmes de visiter un parc national populaire en Afghanistan.

Les forces de sécurité seront utilisées pour empêcher les femmes de se rendre au célèbre parc national de Band-e-Amir, dans la province de Bamiyan, selon son ministère exclusivement masculin des vices et de la vertu.

Le ministre Mohammad Khalid Hanafi a déclaré que les femmes n’avaient pas suivi la bonne façon de porter le hijab dans le parc après sa visite dans la région.

M. Hanafi a informé les responsables et les religieux de cette infraction présumée, ajoutant que « faire du tourisme n’est pas une obligation pour les femmes ».

Cette interdiction s’ajoute à une liste de mesures restrictives imposées aux femmes et aux filles depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, 20 ans après leur renversement par les forces américaines.

« Aucun espoir » pour les femmes afghanes



En novembre dernier, le talibansLe gouvernement dirigé par le gouvernement a interdit aux femmes d’utiliser les espaces publics, y compris les parcs, invoquant des violations du hijab ou ne respectant apparemment pas les règles de ségrégation entre les sexes.

Les filles ont également été empêchées de poursuivre leurs études, y compris l’université, Afghanistan le seul pays au monde à leur interdire de fréquenter l’école secondaire.

Les filles ne peuvent pas poursuivre leurs études en Afghanistan





Plus récemment, les étudiantes afghanes se sont vu interdire d’étudier à l’étranger, selon le président d’un groupe leur offrant des bourses aux Émirats arabes unis.

Deux ans après la prise du pouvoir par les talibans, les femmes ripostent

Les talibans déclarent la musique immorale

Les talibans sont intervenus dans la carrière des femmes afghanes, leur interdisant l’accès aux emplois dans les organisations locales et non gouvernementales.

Le groupe fondamentaliste a répété à plusieurs reprises protestations réprimées des femmes qui ont réclamé leurs libertés.

« Des murs se referment sur les femmes »

Un responsable des droits de l’homme a vivement critiqué la dernière mesure des talibans, affirmant que chaque foyer devenait « une prison ».

Heather Barr, directrice adjointe des droits des femmes à Human Rights Watch, a déclaré : « Non contents de priver les filles et les femmes de l’éducation, de l’emploi et de la libre circulation, les talibans veulent aussi leur retirer les parcs et les sports et maintenant même la nature, comme nous le voyons. de cette dernière interdiction faite aux femmes de visiter Band-e-Amir.

« Petit à petit, les murs se referment sur les femmes et chaque foyer devient une prison. »

Les femmes afghanes ont protesté contre le régime dur





Ces politiques régressives ont suscité une condamnation généralisée, y compris dans les pays à majorité musulmane.

La Turquie a qualifié l’interdiction des universités de « ni islamique ni humaine », tandis que l’Arabie saoudite – qui jusqu’en 2019 avait imposé de multiples restrictions aux femmes – a exprimé « son étonnement et ses regrets » que les femmes afghanes se voient refuser une éducation universitaire.

Band-e-Amir est connu pour ses lacs d’un bleu profond, devenant le premier parc national d’Afghanistan en 2009 et attirant des milliers de visiteurs chaque année.