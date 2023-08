Afghanistan. Le Royaume-Uni a l’obligation d’aider les personnes menacées par les talibans, selon un ancien diplomate | Nouvelles du monde

Le Royaume-Uni a une « obligation » d’aider les Afghans qui ont soutenu les efforts alliés dans leur pays avant le retour des talibans, a déclaré à Sky News un ancien diplomate qui était ambassadeur lors de la chute de Kaboul il y a deux ans.

Les talibans, dans une offensive éclair à travers le pays, sont revenus au pouvoir le 15 août 2021 alors que les forces occidentales, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis, se retiraient à la hâte après une occupation de 20 ans.

L’opération Pitting a été le plus grand effort d’évacuation auquel la Grande-Bretagne ait participé depuis le Deuxième Guerre mondialeavec plus de 15 000 personnes prises de Afghanistan au Royaume-Uni en un peu plus de 16 jours.

Sir Laurie Bristow a déclaré que même si personne ne reconnaîtrait le gouvernement taliban de sitôt, « il y a une différence entre la reconnaissance et l’engagement ».

Image:

Une évacuation d’urgence a eu lieu il y a deux ans





Il a déclaré que le Royaume-Uni avait un « canal pragmatique de dialogue avec les talibans », mais que ce n’était pas le bon moment pour y établir une ambassade ou pour donner aux talibans la « crédibilité ou le prestige de traiter avec eux à des niveaux très élevés ».

« Mais nous devons nous engager sur les choses qui comptent pour nous », a-t-il déclaré.

Abonnez-vous à Out Of Afghanistan sur Apple Podcasts, Spotify et Spreaker

Il a déclaré que les trois questions clés sont la crise humanitaire, les menaces à la sécurité et le traitement des femmes et des filles.

Sir Laurie a déclaré à Mark Austin sur Newshour de Sky News: « Pour le moment, je pense que ce que nous voyons, ce sont des talibans qui sont tout aussi répressifs que nous le craignions. Nous devons être clairs sur qui sont ces gens et ce que ils représentent.

« Ils se sont frayé un chemin vers le pouvoir. Ils ont renversé le gouvernement internationalement reconnu que nous soutenions tous, dans lequel nous avions tant investi. »

Image:

Les femmes et les filles vivent dans des conditions très restrictives. Photo : AP





Il a déclaré que trouver des moyens de soutenir les personnes qui vivent en Afghanistan sans soutenir les talibans sera « un parcours très, très long et difficile ».

« Nous avons une obligation envers eux en tant que nation. Ils essayaient de réaliser les mêmes choses que nous essayions de réaliser et leurs vies sont en danger », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il fallait trouver des moyens de faire sortir les personnes les plus à risque d’Afghanistan le plus rapidement possible et a admis que certaines pourraient arriver sur de petits bateaux.

En savoir plus:

Les familles afghanes du programme de réinstallation « abandonnées » deux ans après Tablian

Afghanistan : « Ce que les talibans nous font, c’est un apartheid sexuel »

Un réfugié afghan expulsé d’un hôtel sur cinq est désormais sans abri, selon les conseils

Les organisations humanitaires ont également exhorté le Royaume-Uni à ne pas « abandonner » l’Afghanistan.

Bond, un organisme faîtier au Royaume-Uni représentant les organisations internationales de développement, a déclaré que le peuple afghan vivait « dans un cauchemar éveillé » depuis le retour du régime fondamentaliste taliban.

L’organisation a déclaré que plus de 80% de la population de ce pays d’Asie centrale vit en dessous du seuil de pauvreté « alors que l’économie continue de se contracter, que les emplois disparaissent et que les services gouvernementaux s’effondrent ».