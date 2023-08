Afghanistan. Deux ans après la prise du pouvoir par les talibans, les femmes luttent contre la pauvreté et les restrictions | Nouvelles du monde

Les femmes en Afghanistan ont créé des entreprises secrètes pour échapper aux restrictions brutales des talibans, qui ont pris le pouvoir il y a deux ans aujourd’hui.

Depuis le Prise de possession en août 2021le groupe s’est enraciné en tant que dirigeants de Afghanistan et ne fait face à aucune opposition significative susceptible de renverser le régime.

Le talibansLa prise de pouvoir de s’est soldée par la fin de deux décennies d’opportunités économiques accrues et de liberté pour les femmes dans le pays.

Marzia Babakarkhail, une ancienne juge du tribunal de la famille en Afghanistan, a déclaré à Sky News que les femmes du pays étaient « dans une bataille ».

« Nous n’avons aucun bonheur à l’extérieur ou à l’intérieur de l’Afghanistan. Nous n’avons aucun espoir, nous n’avons aucun avenir pour la jeune génération. Il n’y a que l’obscurité et le désespoir », a-t-elle déclaré.

Les talibans ont interdit aux femmes d’exercer la plupart des emplois, ont interdit aux filles et aux jeunes femmes d’accéder à l’enseignement secondaire et universitaire et ont imposé de sévères restrictions à leurs libertés.

Pendant ce temps, le pays fait face à une grave crise économique, avec 85% de la population vivant sous le seuil de pauvreté.

Mais certaines femmes dont les entreprises ont été détruites ont fait la transition vers de plus petites entreprises clandestines pour joindre les deux bouts.

Image:

Femmes à Kaboul en novembre 2022





Le restaurant de Laila Haidari était une ruche animée à Kaboul qui était connue pour ses soirées musicales et poétiques et était populaire auprès des intellectuels, des écrivains, des journalistes et des étrangers.

Elle a réinvesti les bénéfices du restaurant dans un centre de désintoxication qu’elle a installé à proximité.

Mais quelques jours seulement après la prise du pouvoir par les talibans, le groupe a détruit le restaurant de Mme Haidari, pillé les meubles et expulsé les patients fréquentant le centre de désintoxication.

À peine cinq mois plus tard, elle a ouvert un centre d’artisanat secret où les femmes peuvent gagner un petit revenu en cousant des robes et en confectionnant des bijoux à partir de douilles de balles fondues.

« J’ai ouvert ce centre pour fournir des emplois aux femmes qui en ont désespérément besoin », a déclaré Mme Haidari.

« Ce n’est pas une solution permanente, mais au moins cela les aidera à mettre de la nourriture sur leur table. »

Image:

Une femme afghane marche parmi des soldats talibans à un poste de contrôle à Kaboul le mois dernier





Le centre aide maintenant à financer une école souterraine offrant à 200 filles des cours de mathématiques et d’anglais. Certains assistent en personne, d’autres en ligne.

« Je ne veux pas que les filles afghanes oublient leurs connaissances et puis, dans quelques années, nous aurons une autre génération analphabète », a déclaré Mme Haidairi, faisant référence aux femmes et aux filles privées d’éducation pendant la dernière période de règne des talibans à partir de 1996. à 2001.

Le centre, qui fabrique également des vêtements pour hommes, des tapis et des articles de décoration intérieure, emploie environ 50 femmes qui gagnent environ 47 £ par mois.

« Si les talibans essaient de m’arrêter, je leur dirai qu’ils doivent me payer et payer ces femmes », a-t-elle déclaré.

« Sinon, comment allons-nous manger ? »

La couturière Wajiha Sekhawat, 25 ans, a créé des tenues pour des clients en se basant sur les publications de célébrités sur les réseaux sociaux avant août 2021.

Mais maintenant, son revenu mensuel est passé d’environ 470 £ à moins de 150 £, en partie à cause de la chute de la demande de robes de soirée et de tenues professionnelles après que la plupart des femmes aient perdu leur emploi.

Elle voyageait au Pakistan et en Iran pour acheter des tissus pour les clients, mais ne peut plus voyager sans un chaperon masculin – un mahram – et ne peut souvent pas se permettre le coût de le faire.

Lorsqu’elle a envoyé un membre masculin de sa famille au Pakistan à sa place, il est revenu avec les mauvais tissus.

« J’avais l’habitude de faire des voyages d’affaires réguliers à l’étranger par moi-même, mais maintenant je ne peux même plus sortir pour prendre un café », a déclaré Mme Sekhawat.

« C’est suffocant. Certains jours, je vais juste dans ma chambre et je crie. »

Les restrictions sont particulièrement difficiles pour les quelque deux millions de veuves du pays, ainsi que pour les femmes célibataires et les divorcées qui n’ont peut-être personne pour les accompagner.

Après la mort de son mari en 2015, Sadaf comptait sur les revenus de son salon de beauté très fréquenté de Kaboul pour subvenir aux besoins de ses cinq enfants.

Image:

Kaboul en novembre 2022





Elle a proposé des services de coiffure, de maquillage, de manucure et de maquillage de mariage à un large éventail de femmes, des employées du gouvernement aux présentatrices de télévision.

Sadaf, 43 ans, qui a demandé à utiliser un pseudonyme, a commencé à gérer son entreprise à domicile après que les talibans lui aient dit de fermer son salon.

Mais les clients ayant perdu leur propre emploi, la plupart ont cessé de venir ou ont réduit leurs revenus et son revenu mensuel a chuté de façon spectaculaire.

Le mois dernier, les autorités ont ordonné à tous les salons à fermerdisant qu’ils offraient des traitements qui allaient à l’encontre de leurs valeurs islamiques.

Selon les estimations de l’industrie, plus de 60 000 femmes risquent de perdre leur emploi.

Alors que l’avenir semble sombre pour les libertés des femmes dans le pays, les agences d’aide ont déclaré qu’elles mettaient l’accent sur les avantages économiques de permettre aux femmes de travailler lors des négociations avec les autorités talibanes.

« Nous leur disons que si nous créons des emplois, cela signifie que ces femmes peuvent nourrir leur famille, cela signifie qu’elles paient des impôts », a déclaré Melissa Cornet, conseillère à CARE Afghanistan.

« Nous essayons d’avoir une approche pragmatique et généralement c’est plutôt réussi. Les talibans sont très attachés à l’argument économique. »