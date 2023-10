Afghanistan contre Bangladesh : aperçu de la Coupe du monde de cricket ICC 2023 | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

OMS: Afghanistan contre Bangladesh

Où: Stade HPCA, Dharamsala, Inde

Quand: Samedi 7 octobre, 10h30 (05h00 GMT)

Un mois après que le Bangladesh a battu l’Afghanistan en Coupe d’Asie, les deux équipes sud-asiatiques s’affronteront pour leur match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket ICC 2023 au pittoresque stade HPCA de Dharamsala.

Ce sera la troisième participation de l’Afghanistan à la Coupe du monde de cricket ICC depuis ses débuts en 2015, lorsqu’ils étaient surnommés les étoiles montantes du jeu. Ils ont désormais bâti une réputation de champion du monde et possèdent l’une des plus grandes stars mondiales, Rashid Khan, polyvalent et polyvalent.

Khan sera habilement soutenu dans le département de spin par l’ancien capitaine Mohammad Nabi et le jeune hors-spinner Mujib Ur Rahman alors que l’équipe cherche à dépasser la phase de groupes pour la première fois.

Le capitaine afghan Hashmatullah Shahidi a déclaré que son équipe était « totalement prête » pour sa troisième Coupe du monde de cricket.

« Nous avons eu des rencontres, nous nous sommes préparés et nous les connaissons [Bangladesh] très bien, donc nous jouerons en conséquence et nous ferons de notre mieux en tant qu’équipe pour rebondir dans ce match contre eux.

Pendant ce temps, son adversaire, le Bangladesh, cherchera à surmonter les controverses d’avant-tournoi qui ont découlé de la sélection de l’équipe et à obtenir une victoire au classement.

La seule fois où l’équipe du capitaine Shakib al-Hasan a atteint les quarts de finale était lors de l’édition 2015 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Leur entraîneur sri-lankais Chandika Hathurusingha a déclaré qu’il se contenterait cette fois de rien de moins qu’une demi-finale alors qu’ils joueront dans des conditions proches de leur domicile en Inde.

« Oui, nous voulons tous gagner la Coupe du Monde… si nous gagnons quatre ou cinq matchs, nous nous donnons une chance d’atteindre la demi-finale – c’est notre premier objectif », a déclaré Hathurusingha.

Le Bangladesh manquera les services de son principal frappeur ODI, Tamim Iqbal, qui continue de se débattre avec des problèmes de dos.

Cependant, le prochain frappeur Towhid Hridoy, qui a été désigné comme l’un des futurs, et Tanzid Hasan Tamim de l’équipe du Bangladesh vainqueur de la Coupe du monde des moins de 19 ans chercheront à tirer le meilleur parti de cette opportunité.

Coupe du monde de cricket ICC 2023

Bangladesh 🆚Afghanistan 🏏 Lieu : Dharamsala (Inde) | Date : 07 octobre 2023 | Heure : 11h00 (BST) Crédit photo : ICC/Getty#BCB | #Criquet | #CWC23 pic.twitter.com/1u8Ff1ITBr – Cricket du Bangladesh (@BCBtigers) 6 octobre 2023

Tête à tête

Le Bangladesh et l’Afghanistan ont joué 15 ODI, dont le Bangladesh en a remporté neuf et l’Afghanistan six.

Leurs deux rencontres lors de la Coupe du monde de cricket ICC (en 2015 et 2019) se sont déroulées dans le sens du Bangladesh.

Formulaire

Bien qu’il ait pris le dessus sur ses adversaires de samedi, le Bangladesh a connu sa part de défaites lors des récents ODI.

L’Afghanistan a subi une série de défaites lors de la Coupe d’Asie récemment conclue, malgré une équipe talentueuse.

Afghanistan : LLLLL

Bangladesh : LLWLL

Actualités de l’équipe

Bangladesh : Litton Das, Tanzid Hasan, Mehidy Hasan Miraz, Najmul Hossain Shanto, Mushfiqur Rahim (gardien de guichet), Shakib al-Hasan (capitaine), Mahmudullah, Mahedi Hasan, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib

Afghanistan : Rahmanullah Gurbaz (gardien de guichet), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi, Hashmatullah Shahidi (capitaine), Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Naveen ul Haq