Afghanistan. À l’intérieur d’un salon de beauté alors que le pays vit sous le régime strict des talibans | Nouvelles du monde

Nous avons roulé le long de Butchers Street à Kaboul, les carcasses dépouillées d’agneau et de chèvre accrochées à des crochets à viande se balançant dans le vent, des troupeaux d’hommes se disputaient les prix et les garçons bouchers soulevaient la viande sur leur dos et la livraient aux camions qui attendaient.

Au bout de la rue, une intersection marquait la fin du marché de la viande et le début d’une série de bâtiments peints de couleurs vives.

Les noms des instituts de beauté trahissaient un peu le jeu.

Nous nous sommes arrêtés et il a été convenu que le producteur de Sky, Dominique van Heerden, irait jeter un coup d’œil à l’intérieur.

Nous avions convenu avec le propriétaire d’un des salons que Sky News pourrait venir la filmer et l’interviewer, mais nous étions en avance.

Image:

Les relations du salon avec la police des mœurs des talibans sont tendues



La mise en garde était que seul Dominique pouvait entrer.

Les talibans ont décrété qu’aucun homme, en aucune circonstance, ne pouvait entrer dans les salons.

On suppose qu’ils croient que le chemin vers la damnation éternelle commence dans un salon de beauté.

Dominique est une productrice de premier plan, mais pour cette mission, elle devait être productrice, journaliste et caméraman – elle avait donc besoin de voir à quoi cela ressemblait et de revenir discuter avec notre caméraman habituel, Toby Nash, de l’équipement dont elle pourrait avoir besoin.

Nous l’avons vue traverser la route, de la tête aux pieds dans une abaya et un châle noirs, et disparaître derrière un rideau flottant.

Quelques instants plus tard, elle réapparut.

“Il est bourré de femmes à l’intérieur”, a-t-elle déclaré. “Et elles portent des jeans skinny, des t-shirts et des talons hauts… Je ne m’attendais pas à ça !”

Armée d’une caméra, d’un téléphone et de microphones, elle nous a dit au revoir et a de nouveau disparu derrière le rideau.

C’était comme un autre monde – Dominique raconte ce qu’elle voit à l’intérieur

Avant même de franchir les rideaux sombres séparant le salon de beauté de la rue, je pouvais entendre les voix excitées des femmes bavarder alors que les sèche-cheveux rivalisaient avec le son de la musique en arrière-plan.

Cela ressemblait à un autre monde – un monde où les femmes étaient libres d’être elles-mêmes pendant un certain temps.

J’ai remarqué que la première chose qu’ils ont tous fait en arrivant a été d’enlever leurs abayas et niqabs noirs et de les accrocher dans un placard derrière un comptoir affichant des extensions de cheveux et des produits de beauté à vendre.

Un groupe de jeunes femmes se préparait pour un mariage.

Ils portaient des robes Kuchi traditionnelles et colorées, des bijoux et des couvre-chefs ornés, avec des talons hauts scintillants.

Ils ne voulaient pas parler ouvertement devant la caméra, mais m’ont parlé avec enthousiasme des célébrations de mariage à venir – l’un de leurs frères allait se marier.

La propriétaire du salon, une femme forte et confiante, se promenait dans la pièce en discutant avec les clients et en aboyant contre le personnel. Elle dirige cette entreprise comme une entrepreneure sensée et inflexible.

Je n’avais pas le droit de filmer les visages des clientes ou des esthéticiennes, alors quand j’ai demandé une interview à la propriétaire et qu’elle a dit oui avec désinvolture, j’ai suggéré comment nous pourrions le faire de manière anonyme.

“Non,” dit-elle avec défi. “Je vais parler comme ça, je n’ai pas peur.”

Image:

Des photos de mannequins ont été pulvérisées lorsque les talibans sont entrés à Kaboul à cette époque l’année dernière



Après avoir essayé de la convaincre que ce n’était peut-être pas une bonne idée de ne pas se couvrir, j’ai réalisé que ce n’était pas une discussion, elle voulait être devant la caméra et dire ce qu’elle avait à dire.

Elle est le principal soutien de famille de sa famille et ce salon est ouvert avec l’autorisation du gouvernement.

Lorsque les talibans sont entrés à Kaboul à cette époque l’année dernière, les vitrines des salons de beauté remplies de photos de certains des modèles et produits les plus célèbres au monde ont été immédiatement peintes ou arrachées.

Les propriétaires comme elle ne savaient pas ce que cela signifiait et les salons de beauté ont temporairement fermé.

“La première semaine, nous étions effrayés et inquiets parce que nous n’avions pas d’autorisation”, a-t-elle déclaré. “Après une semaine, nous avons ouvert le salon et ils nous ont dit que nous n’avions pas l’autorisation de travailler et que nous devions le fermer, alors nous sommes rentrés chez nous.”

Elle a dit qu’après quelques jours, les talibans sont revenus et lui ont dit qu’elle pouvait rouvrir avec certaines restrictions.

“Ils ont dit que nous devions porter le hijab avec le voile noir, et que nous devions avoir de longues écharpes, et que nos visages devaient être couverts.”

Les relations du salon avec la police des mœurs des talibans sont tendues.

Elle sait qu’ils détiennent tout le pouvoir et qu’ils pourraient fermer son entreprise à tout moment.

Mais elle s’inquiète aussi pour l’économie.

Elle n’a plus autant de clients qu’avant, principalement, dit-elle, parce que de nombreuses femmes sont sans travail et ne peuvent plus gagner et dépenser de l’argent comme elles le souhaitent.

“Plus personne n’a d’argent maintenant, les femmes avaient du travail et pouvaient subvenir à leurs propres besoins auparavant. Elles se faisaient les ongles ou se coloraient les cheveux mais maintenant tout le monde est enfermé chez soi”, a-t-elle expliqué.

“Leurs maris ne paient désormais que leur nourriture et leurs autres besoins essentiels ; ils ne donnent pas d’argent supplémentaire à leurs femmes pour les traitements.”

Image:

Des filles afghanes marchent à Kaboul



Des femmes en colère et effrayées pour leur avenir, dit Stuart

Au cours des 20 dernières années, une nouvelle génération de femmes éduquées et ambitieuses a grandi dans Afghanistan attend beaucoup plus que le sens archaïque de l’ordre des talibans.

Ils sont en colère et effrayés pour leur avenir, mais déterminés.

Nous ne l’identifierons pas, mais nous avons rencontré une jeune femme de 22 ans travaillant dans sa boutique familiale qui voulait nous parler. Elle est sur le point de terminer son diplôme de russe et n’a pas l’intention de rester une fois qu’elle aura terminé.

“Si ce gouvernement reste, je quitterai mon pays pour poursuivre mes études, et je ne reviendrai pas tant que ce gouvernement existera ici”, a-t-elle déclaré.

J’ai été frappé par le fait qu’elle avait le même âge que ma fille, et je ne pouvais m’empêcher de penser à quel point ma fille avait de la chance d’avoir autant de liberté pour étudier et choisir ce qu’elle voulait faire de sa vie.

Je me demandais ce que cette jeune femme afghane lui dirait si jamais ils se rencontraient.

“Mon message pour elle serait de ne jamais se rendre [your independence]soyez libre et vivez en liberté autant que vous le pouvez, ne soyez pas emprisonné, et si votre gouvernement est extrême, ne le tolérez pas.”

Quelques magasins plus loin, nous avons rencontré un autre étudiant universitaire qui n’avait pas peur de nous parler.

“Ils devraient nous donner de l’espace et nous donner une chance de travailler, de faire des études et d’avancer dans la vie. S’ils ne nous laissent pas travailler ou aller à l’école, pour nous les femmes, c’est comme être en prison.”

Elle, comme beaucoup ici, a le sentiment que sa vie de potentiel lui a été volée.

“Avant, j’étais très heureux et j’avais des plans pour ma vie, mais plus maintenant, je n’ai rien de prévu maintenant, et je ne sais pas comment passer mes jours et mes nuits maintenant, nous n’avons aucune éducation et aucun objectif.” Elle m’a dit que tout le monde était déprimé.

Parmi les couches les plus pauvres de la société, les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la crise économique ici.

C’est un spectacle courant à Kaboul maintenant – des femmes et des enfants attendent devant les boulangeries en début de soirée.

Les clients plus aisés laissent de l’argent supplémentaire et le pain est distribué à la fin de la journée.

Nous avons regardé ces scènes se dérouler à l’extérieur d’une boulangerie dans un quartier plus riche de Kaboul.

Les femmes et les enfants étaient d’abord assis tranquillement en attendant que le boulanger leur donne quelque chose, puis attrapaient désespérément ce qu’ils pouvaient quand il sortait avec le pain.

C’est humiliant et on nous dit que beaucoup portent intentionnellement des burqas pour cacher leur embarras et leur identité. Ils ne veulent pas que leurs amis et voisins sachent qu’ils sont ici.

La vieille garde des talibans pense que cela est durable, mais la nouvelle génération sait que l’Afghanistan restera isolé et sanctionné jusqu’à ce que cela change.

Avec l’économie en chute libre, l’Afghanistan a désespérément besoin d’aide extérieure, et c’est peut-être le seul espoir que les femmes aient ici.