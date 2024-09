Afg vs SA – Rashid Khan a gardé le ballon malgré un problème aux ischio-jambiers

« J’ai un ischio-jambier [injury] »J’ai eu la même chose un mois avant, j’ai été assez malchanceux mais j’ai fait de mon mieux pour rester sur le terrain jusqu’à la fin, j’ai fait de mon mieux pour faire pour l’équipe autant que je le pouvais », a déclaré Rashid après la victoire écrasante de 177 points scellée à Sharjah. « Une grande opportunité pour nous en tant qu’équipe, vous savez, de gagner la série contre une grande équipe et c’est ce que j’avais en tête : ma contribution sera la clé, donc je dois y aller et rester jusqu’à la fin ».

Rashid a eu du mal avec les blessures ces derniers temps. Des problèmes aux ischio-jambiers l’avaient écarté de la dernière semaine du Hundred en août, avant de rentrer chez lui pour jouer contre la Shpageeza Cricket League, le championnat national afghan de cricket T20, et de contracter une blessure au dos. Il a ensuite manqué le test unique contre la Nouvelle-Zélande. En fait, cette série ODI est son premier cricket dans l’un des deux formats les plus longs depuis la Coupe du monde ODI 2023 en Inde en novembre de l’année dernière. Après cette Coupe du monde, Rashid avait subi une opération au dos et avait été complètement mis à l’écart pendant quatre mois.

Vendredi, le jour de son 26e anniversaire, Rashid était au bâton lorsque ses problèmes aux ischio-jambiers ont refait surface. En sortant au 47e over, il a couru deux fois en première balle et a immédiatement eu besoin de l’attention du physio. Il a continué à battre, terminant à six points sur 12. Reviendrait-il pour jouer, cependant ?

« Nous avons eu une grande opportunité de remporter une série contre l’Afrique du Sud et je pense que l’amour pour ce jeu vous pousse simplement à jouer, peu importe comment. [hard] « C’est vrai et je pensais que je pouvais jouer, que je pouvais lancer, que je pouvais rester sur le terrain jusqu’à la fin, pourquoi pas, je devrais y aller », a déclaré Rashid. « Bon travail également de la part du physiothérapeute, pour me préparer et me permettre de donner le meilleur de moi-même à l’équipe. »

L’Afghanistan a dû faire face à un autre problème de blessure ce soir-là, avec la sortie du demi-centurion Rahmat Shah au 21e tour en raison de ce qui semblait être des crampes. Il s’est avéré qu’il s’agissait également d’un problème aux ischio-jambiers. Le capitaine Hashmatullah Shahidi espère cependant que ce n’est pas trop grave.

« J’ai parlé avec lui, il est bon incha Allah« Peut-être qu’il jouera le prochain match », a déclaré Shahidi lors de la présentation d’après-match. « Mais avant cela aussi, je pense qu’il ne se sentait pas bien, il s’est blessé aux ischio-jambiers, j’espère qu’il ira bien et jouera l’autre match. »