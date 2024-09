AFG vs NZ 2024, rapport du match test AFG vs NZ uniquement, du 9 au 13 septembre 2024

La deuxième journée du seul test entre l’Afghanistan et la Nouvelle-Zélande à Greater Noida a subi le même sort misérable que la première en raison de la pluie, bien que pas pendant les heures de jeu, et de la qualité du terrain extérieur.

Le tirage au sort était prévu une demi-heure plus tôt, à 9 heures, pour compenser l’abandon du premier jour, mais à 8 h 55, l’annonce est arrivée que les conditions n’étaient pas propices au jeu et qu’il y aurait une inspection à 12 heures.

Le message diffusé à 9h10 était que « une pluie torrentielle tombée hier soir à partir de 18 heures, pendant 90 minutes, a laissé à un moment donné le terrain complètement et complètement inondé ». L’humidité sous les pieds restait une préoccupation majeure et il y avait peu d’espoir que le terrain soit prêt à être joué à midi.

Le personnel au sol a utilisé des ventilateurs électriques pour essayer de sécher quelques zones humides sur le terrain extérieur. Ils ont découpé des blocs d’herbe sèche autour des filets d’entraînement et les ont transplantés sur une zone humide dans le cercle de 30 yards. Malgré le soleil qui chauffait, le terrain n’était pas prêt à midi et une autre inspection était prévue pour 15 heures.

Les joueurs néo-zélandais sont arrivés sur le terrain vers 12h25 et un filet d’entraînement a été installé à côté du terrain principal pour qu’ils puissent s’entraîner. Les lanceurs Ajaz Patel et Mitchell Santer ont commencé à lancer en premier et ont été rapidement rejoints par les lanceurs rapides, tandis que Kane Williamson et Daryl Mitchell ont réussi un coup sûr. Les joueurs afghans, en revanche, ne sont pas arrivés sur le terrain.