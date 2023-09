Affrontez le chagrin de front grâce à la Promenade des souvenirs à Kelowna

Interior Health organise une marche des souvenirs à Kelowna le 24 septembre.

Lancé par la révérende Corinne Crockett, ancienne infirmière et ministre adjointe du Centre for Spiritual Living de Kelowna, en 2012, l’événement aborde le thème du deuil pour aider les gens à gérer leurs sentiments lourds.

Les gens peuvent commencer la marche entre 14h et 14h45 par une cérémonie de clôture à la statue des Dauphins à 15h30.

La promenade interactive fait un kilomètre de long et comprend quatre stations ; naissance, essence de la vie, transitions et héritage.

La promenade est accessible aux fauteuils roulants et gratuite pour tous.

@thebrittwebster

[email protected]

