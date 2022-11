Affronter le climat – The New York Times

Progrès mitigés

Considérez une question dont les pays ont débattu lors du sommet sur le climat : si le monde doit continuer à essayer de contenir l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius d’ici 2100. C’est le seuil qui, selon les experts, évitera le mieux le risque de catastrophe.

Les puissances mondiales ont fait des progrès vers cet objectif. Avant 2015, le monde était sur la bonne voie pour se réchauffer d’environ quatre degrés Celsius. Aujourd’hui, il est sur la bonne voie pour deux à trois degrés de réchauffement. Même ce petit changement pourrait empêcher des incendies de forêt, des vagues de chaleur, des inondations et d’autres catastrophes plus fréquents et plus graves, sauvant potentiellement des centaines de milliers ou des millions de vies dans les années à venir.

Les dirigeants mondiaux ont promis plus. Pour les discussions sur le climat de cette année et de l’année dernière, plusieurs pays ont renforcé leurs engagements à réduire les émissions de carbone qui réchauffent la planète. Les États-Unis, le plus grand émetteur historique, et la Chine, le plus grand émetteur actuel, ont également convenu de relancer les discussions cette semaine, mettant potentiellement les deux plus grandes puissances du monde sur la voie d’une action plus intense.

Pourtant, aucun grand pollueur n’en fait encore assez pour maintenir le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (comme le montrent ces graphiques). Certains experts affirment également que l’objectif nécessiterait une action si drastique qu’il est désormais irréaliste, ce qui suscite de nouvelles discussions sur la question de savoir s’il devrait même être l’objectif.