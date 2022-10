Affronter la rétinopathie diabétique de front

Ne vous culpabilisez pas.

Quand j’ai été diagnostiquée, j’avais beaucoup de dégoût pour moi-même. J’avais remarqué des symptômes des mois plus tôt, lorsque je me suis penché pour ramasser quelque chose et que j’ai remarqué des traînées noires ressemblant à des méduses qui coulaient sur mon œil gauche. Je suis allé dans un magasin de lunettes local pour un examen de la vue chez un optométriste, qui m’a dit que je devais voir un spécialiste de la rétine.

Malheureusement, je n’avais pas d’assurance maladie à l’époque, alors j’ai reporté. Finalement, mes symptômes se sont tellement aggravés que je n’avais pas le choix. J’avais besoin d’une vitrectomie, qui est une intervention chirurgicale au cours de laquelle le chirurgien fait une petite incision dans l’œil pour drainer le sang du milieu de l’œil et enlever le tissu cicatriciel qui tire sur la rétine. Un an plus tard, j’ai dû subir la même intervention sur mon œil droit, mais il était trop tard. Ma rétine s’est complètement détachée et j’ai perdu la majeure partie de ma vision.

Je me suis blâmé, ce qui semble ridicule maintenant. Ce n’était pas ma faute si je n’avais pas les moyens de payer mes soins médicaux. Mais pendant ces premières années après mes chirurgies oculaires, j’ai vécu dans la peur que cela se reproduise. Si je perdais la vision de mon œil gauche, je serais à peu près aveugle. Ce stress est presque impossible à supporter. Vous ne pouvez pas vivre votre vie sur des épingles et des aiguilles. J’ai dû apprendre à avancer. L’une des façons dont j’ai fait cela a été de commencer à prendre mon diabète plus au sérieux que je ne le faisais auparavant. Je savais que si je contrôlais mieux ma glycémie, j’aurais moins de risques d’autres complications de santé, y compris la perte de vision.