Affrontements meurtriers au Sénégal après la condamnation d’un chef de l’opposition à la prison

Neuf personnes sont mortes dans des affrontements qui ont éclaté après la condamnation du chef de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko à deux ans de prison, a déclaré vendredi le ministre de l’Intérieur Antoine Diome.

« Nous avons constaté avec regret des violences qui ont entraîné la destruction de biens publics et privés et, malheureusement, neuf morts à Dakar et à Ziguinchor », a déclaré Diome à la télévision nationale.

Des émeutes ont éclaté jeudi à Dakar, la capitale du Sénégal, après qu’un tribunal a condamné Sonko, un dirigeant de l’opposition, à deux ans de prison pour corruption de jeunes, compromettant ses chances de se présenter à la présidence l’année prochaine.

Sonko, 48 ans, a été accusée d’avoir violé une femme qui travaillait dans un salon de massage en 2021, alors qu’elle avait 20 ans, et d’avoir proféré des menaces de mort contre elle. Il nie tout acte répréhensible et affirme que les accusations sont politiquement motivées.

Un tribunal pénal a innocenté Sonko de viol, mais l’a reconnu coupable d’une infraction pénale distincte décrite dans le code pénal comme un comportement immoral envers des personnes de moins de 21 ans.

Cela pourrait l’empêcher de participer aux élections de février, selon la loi électorale du Sénégal.

« Avec cette phrase, Sonko ne peut pas être candidat », a déclaré l’un de ses avocats, Bamba Cissé.

Le professeur de droit de l’université Ndiack Fall a déclaré que Sonko pourrait exiger un nouveau procès s’il se rendait aux autorités.

L’affaire de viol a déclenché de violentes manifestations dans ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis 2021. Les partisans de Sonko dénoncent les accusations comme un stratagème pour empêcher Sonko de se présenter aux élections de l’année prochaine. Le gouvernement et la justice le nient.





02:06

Le parti PASTEF de Sonko a déclaré que le verdict faisait partie d’un complot politique et a appelé les citoyens à descendre dans la rue.

Des violences ont éclaté sur un campus universitaire central, où des manifestants ont incendié une voiture et jeté des pierres sur la police anti-émeute, qui a riposté en tirant des gaz lacrymogènes.

Ancien inspecteur des impôts qui a terminé troisième aux dernières élections, Sonko a exploité les frustrations avec le président Macky Sall qui ont augmenté depuis l’élection de Sall en 2012.

Les critiques disent que Sall n’a pas réussi à créer des emplois et a étouffé les critiques de l’opposition au milieu des rumeurs selon lesquelles il pourrait chercher à contourner les limites du mandat présidentiel et à se représenter l’année prochaine. Sall n’a ni confirmé ni nié cela.

Sonko a recueilli un fort soutien parmi les jeunes, dont beaucoup ont répondu à ses appels à descendre dans la rue pour protester contre ses problèmes judiciaires, provoquant des mesures de répression qui ont fait des morts.

Les manifestations ne sont pas rares au Sénégal et augmentent généralement autour des élections. Mais le second mandat de Sall a été particulièrement mouvementé pour un pays généralement considéré comme l’une des démocraties les plus fortes d’Afrique de l’Ouest.

Par ailleurs, Sonko fait appel d’une peine de six mois de prison avec sursis pour diffamation. Les implications de cette affaire pour sa candidature à la présidentielle ne sont pas encore claires.

