Affrontements lors des manifestations au Monténégro sur fond de tension politique

PODGORICA, Monténégro (AP) – Des affrontements ont éclaté lundi lors d’une manifestation de l’opposition au Monténégro reflétant une crise politique profonde entre les camps pro-occidental et pro-serbe et pro-russe dans le petit pays des Balkans membre de l’OTAN.

La police monténégrine a utilisé du gaz poivré contre des centaines de manifestants qui ont lancé des pierres, des bouteilles et d’autres objets lors d’une manifestation devant le parlement, selon un communiqué de la police. Personne n’a été grièvement blessé, a indiqué la police.

La manifestation a eu lieu alors que les législateurs à l’intérieur du bâtiment du Parlement ont voté pour priver le président pro-occidental du pays d’un rôle décisif dans la nomination du Premier ministre. La loi a été avancée par la majorité pro-serbe et pro-russe au parlement, provoquant la colère de l’opposition pro-occidentale.

La loi contestée a été adoptée lundi par 41 législateurs au sein du parlement de 80 membres.

L’ambassade américaine à Podgorica a appelé au calme.

“Les États-Unis appellent à un retour immédiat à un discours calme et constructif”, a déclaré l’ambassade sur Twitter. “Nous appelons tous les dirigeants et citoyens monténégrins à continuer à parler et à trouver des solutions pacifiques aux problèmes politiques.”

Le Monténégro, un allié occidental clé dans les Balkans, a été paralysé par une crise gouvernementale de plusieurs mois qui a bloqué le processus d’intégration du pays à l’adhésion à l’Union européenne. Le gouvernement du Monténégro est tombé lors d’un vote de défiance en août et une impasse politique persiste depuis lors.

La crise politique du Monténégro a suscité des craintes d’instabilité alors que la guerre fait rage en Ukraine. Depuis qu’il est devenu indépendant en 2006 d’une Serbie beaucoup plus grande – l’allié clé de la Russie en Europe – le Monténégro est resté profondément divisé entre les groupes pro-occidentaux et pro-serbes et pro-russes.

Les dernières tensions sont montées en flèche après que le président pro-occidental Milo Djukanovic a rejeté une nomination du Premier ministre de la coalition pro-serbe, invoquant des erreurs de procédure et affirmant que des élections anticipées devraient avoir lieu à la place. Les opposants à Djukanovic ont alors réagi en modifiant les lois qui lui confèrent un rôle clé dans la nomination du Premier ministre.

Le Parti démocratique des socialistes de Djukanovic a qualifié lundi l’adoption de la loi au parlement de “coup d’État constitutionnel” et s’est engagé à poursuivre les manifestations. Le parti a déclaré que la crise au Monténégro avait été orchestrée depuis Belgrade, la capitale de la Serbie.

Predrag Milic, Associated Press