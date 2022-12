Affrontements lors des manifestations au Monténégro sur fond de tension politique

La police monténégrine a utilisé du gaz poivré contre des centaines de manifestants qui ont lancé des pierres, des bouteilles et d’autres objets lors d’une manifestation devant le parlement, selon un communiqué de la police. Personne n’a été grièvement blessé, a indiqué la police.

PODGORICA, Monténégro – Des affrontements ont éclaté lundi lors d’une manifestation de l’opposition au Monténégro reflétant une profonde crise politique entre les camps pro-occidental et pro-serbe et pro-russe dans le petit pays des Balkans membre de l’OTAN.

La manifestation a eu lieu alors que les législateurs à l’intérieur du bâtiment du Parlement ont voté pour priver le président pro-occidental du pays d’un rôle décisif dans la nomination du Premier ministre. La loi a été avancée par la majorité pro-serbe et pro-russe au parlement, provoquant la colère de l’opposition pro-occidentale.

“Les États-Unis appellent à un retour immédiat à un discours calme et constructif”, a déclaré l’ambassade sur Twitter. “Nous appelons tous les dirigeants et citoyens monténégrins à continuer à parler et à trouver des solutions pacifiques aux problèmes politiques.”