Quelque 240 personnes ont été arrêtées alors que les troubles se propageaient dans au moins 10 municipalités à travers les Pays-Bas, la police anti-émeute utilisant des canons à eau, des matraques, des chiens et des chevaux pour briser les rassemblements anti-lockdown et les émeutes non autorisés.

La police a affronté des foules défiant le couvre-feu à La Haye, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Venlo, Stein, Roermond, Oosterhout, Breda et ailleurs dans le pays pour la deuxième journée consécutive dimanche.

LIRE LA SUITE: Des jeunes chahuteurs mettent le feu au site d’essai de Covid-19 aux Pays-Bas alors que le couvre-feu nocturne déclenche des troubles (VIDEOS)

Au moins 190 personnes, dont des mineurs, ont été détenues Amsterdam seul, où quelque 1 500 manifestants se sont rassemblés sur la place centrale du Musée, selon les médias locaux.

Alors que la plupart des manifestants étaient pacifiques, certains assis sur un champ avec leurs banderoles, les autorités ont déclaré que tout le rassemblement était illégal en vertu des règles de verrouillage actuelles de Covid, et la police l’a dispersé de force à l’aide de canons à eau et de matraques.

Dans Eindhoven, des centaines de manifestants se sont affrontés avec la police, jetant des feux d’artifice et des pierres sur des policiers et des fourgons de police, tandis que des flics à cheval chargeaient la foule et utilisaient des gaz lacrymogènes contre les manifestants.

Pendant ce temps, un groupe d’émeutiers Enschede a tenté de briser les vitres du Medisch Spectrum Twente, forçant l’hôpital à demander une sécurité supplémentaire.

Des émeutiers anti-covid-mesures dans la ville néerlandaise d’Enschede semblent avoir attaqué un hôpital. https://t.co/Jfqrq5xWKk – Matt Steinglass мы живем в мертвящей пустоте (@mattsteinglass) 24 janvier 2021

Plus tard dans la soirée, plusieurs incendies brûlaient dans les rues de La Haye, des émeutiers auraient mis le feu à une motocyclette de police après avoir forcé un policier à fuir.

JUST IN – Violentes manifestations anti-lockdown dans plusieurs villes du #Pays-Bas, des manifestants ont mis le feu à une moto de la police à La Haye.pic.twitter.com/YSlLGFB5Iu – Global.TV (@GlobalTelevsion) 25 janvier 2021

Le maire de Venlo a été contraint d’émettre un ordre d’urgence, après qu’une foule indisciplinée a parcouru les rues en détruisant les devantures de magasins, en tirant des feux d’artifice et en jetant des pierres.

Ordonnance d’urgence émise à Venlo. Les fenêtres sont brisées, les feux d’artifice se déclenchent et les vélos sont jetés sur la route.#Venlo pic.twitter.com/oyuFyfUueg – drogoberor (@drogoberor) 24 janvier 2021

La police militaire royale néerlandaise a été déployée pour contenir les troubles en Stein et Roermond.

Les forces de police spéciales vont #Roermond pic.twitter.com/S08ICU09l5 – Der Informant (@DerInformant_) 24 janvier 2021

Auparavant, à la suite des affrontements de samedi soir, la police avait arrêté 25 personnes, tandis que 3 600 autres avaient été condamnées à une amende pour avoir violé les ordres de verrouillage.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!