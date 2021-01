Les manifestants ont organisé une manifestation non autorisée dans la capitale autrichienne, Vienne, pour montrer leur mécontentement face au verrouillage strict du gouvernement. La police a bloqué le périphérique central et a cherché à disperser la foule.

Entre des centaines et des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place Marie-Thérèse dans le centre de la capitale autrichienne, selon divers médias locaux. Les manifestants ont défié l’interdiction de la grande manifestation émise par les autorités.

Les manifestants qui ont rapidement occupé une partie du périphérique de Vienne ont qualifié l’événement de «promenade Covid-19». Divers groupes d’extrême droite, hooligans et sceptiques du coronavirus, entre autres, ont scandé des slogans contre le verrouillage de Covid-19 et le chancelier autrichien Sebastian Kurz. Certains rapports indiquent qu’un certain nombre de manifestants sont arrivés d’autres régions du pays.

Les manifestants tenaient des pancartes et des banderoles sur lesquelles figuraient: «Les médias sont le virus» et «Kurz doit partir.» Certains d’entre eux ont également agité le drapeau de l’Autriche. La police a exigé que les manifestants suivent les règles de distanciation sociale et portent des masques, mais les demandes ont été ignorées, ont déclaré les médias, ajoutant que la police avait déclaré le rassemblement illégal et exigé que la foule se disperse en 15 minutes.

© AFP / APA / Herbert Neubauer



Un grand nombre de policiers en tenue anti-émeute ont été déployés sur les lieux. Ils ont bloqué une section de la rocade pour empêcher la foule de marcher vers le parlement autrichien et l’Opéra national de Vienne. La manifestation s’est transformée en une impasse tendue avec la police, avec des affrontements entre manifestants et policiers en marge.

Plusieurs personnes ont été arrêtées, selon les médias autrichiens. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre qu’au moins un journaliste faisait partie des personnes arrêtées.

Auparavant, une manifestation autorisée avait eu lieu ailleurs dans la capitale, mais elle n’avait réuni que plusieurs dizaines de personnes. Au total, la police a interdit 15 manifestations prévues ce week-end pour «Éloignez les principaux dangers pour la santé publique.»

Un autre événement organisé par le Parti de la liberté de droite (FPO) a finalement eu lieu en ligne. Au cours de l’événement, l’ancien ministre de l’Intérieur Herbert Kickl a appelé l’interdiction des manifestations un «Un type de censure complètement nouveau», et a accusé les médias autrichiens de collusion, ce qui suppose un mépris unanime dans les reportages des médias pour les sceptiques et les scientifiques de Covid-19 qui ont des opinions divergentes.

© AFP / APA / Herbert Neubauer



L’Autriche a entamé son troisième verrouillage national le 26 décembre et les mesures restrictives ont récemment été prolongées jusqu’au début de février. Le gouvernement devrait également revoir sa politique de verrouillage lundi et soit l’étendre davantage, soit assouplir certaines règles. Actuellement, tous les magasins, musées et écoles non essentiels sont fermés et les règles d’entrée pour les étrangers sont resserrées – apparemment pour décourager les touristes étrangers de se rendre dans les stations de ski populaires.

Selon les médias autrichiens, les restrictions ont démontré une certaine efficacité, puisque le pays est passé des 7 000 nouveaux cas par jour enregistrés en novembre à environ 1 500 nouveaux cas quotidiens cette semaine.

Aussi sur rt.com DIX MILLE manifestants dénoncent les bordures du Covid-19 à Vienne et font face à une contre-manifestation (VIDEOS)

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!