Affrontements entre partisans de Bolsonaro et police dans la capitale brésilienne

Des images de manifestants, dont beaucoup arborent le drapeau jaune et vert du Brésil qui est devenu le symbole du bolsonarisme, ont circulé sur les chaînes de télévision locales et les réseaux sociaux.

RIO DE JANEIRO – Des partisans du président brésilien Jair Bolsonaro se sont affrontés lundi avec la police, incendiant plusieurs véhicules et tentant prétendument d’envahir le siège de la police fédérale dans la capitale Brasilia.

Les motifs des manifestations sont restés flous et la police n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l’AP.

Depuis que Bolsonaro a perdu sa réélection face à da Silva le 30 octobre, ses partisans se sont rassemblés à travers le pays, refusant de concéder la défaite et demandant aux forces armées d’intervenir. Plus tôt lundi, l’autorité électorale du pays a décerné à da Silva et à son vice-président une certification officielle, scellant leur victoire.