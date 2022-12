Affrontements entre partisans de Bolsonaro et police dans la capitale brésilienne

RIO DE JANEIRO (AP) – Des partisans du président brésilien Jair Bolsonaro se sont affrontés lundi avec la police, incendiant plusieurs véhicules et tentant prétendument d’envahir le siège de la police fédérale dans la capitale Brasilia.

Des images de chaos alors qu’un petit nombre de manifestants, dont beaucoup portaient le drapeau jaune et vert du Brésil qui est devenu le symbole du bolsonarismo, parcouraient la ville, circulaient sur les chaînes de télévision locales et les réseaux sociaux.

Le secrétariat de la sécurité publique de Brasilia a déclaré dans un communiqué que des affrontements ont éclaté après que la police a exécuté un mandat d’arrêt. Plus tôt dans la journée, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes avait ordonné l’arrestation provisoire de José Acácio Serere Xavante, soupçonné d’avoir participé à des manifestations antidémocratiques.

Depuis que Bolsonaro a perdu sa réélection face à da Silva le 30 octobre, nombre de ses partisans se sont rassemblés devant les casernes militaires à travers le pays, refusant de concéder la défaite et demandant aux forces armées d’intervenir. Plus tôt lundi, l’autorité électorale du pays a décerné à da Silva et à son vice-président une certification officielle, scellant leur victoire.

Bolsonaro, qui a affirmé à plusieurs reprises que le système de vote électronique du pays était sujet à la fraude et n’a pas reconnu sa défaite, a déclaré vendredi à ses partisans que son avenir politique était entre leurs mains.

« La déprédation et la tentative d’invasion du bâtiment de la police fédérale à Brasilia sont inacceptables », a déclaré Flavio Dino, futur ministre de la justice et de la sécurité publique dans la prochaine administration du président élu Luiz Inácio Lula da Silva.

Le chef de l’opposition au Sénat, Randolfe Rodrigues, a déclaré que certains manifestants, qu’il a qualifiés de “terroristes”, s’étaient concentrés autour de l’hôtel où séjourne da Silva.

Des policiers en tenue complète ont été dépêchés au siège de la police fédérale en renfort, car les agents ont dû utiliser des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc, ont rapporté les médias locaux. La police a également bloqué plusieurs avenues et rues à travers Brasilia

Ailleurs, des manifestants ont incendié au moins un bus et ont été vus en train de rassembler des barrières métalliques.

Diane Jeantet, Associated Press