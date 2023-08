Affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, faisant 1 mort

JERUSALEM (AP) — Des combats ont éclaté mercredi dans un camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée entre les Palestiniens et leurs propres forces de sécurité, ont annoncé les autorités palestiniennes, faisant un mort d’un Palestinien de 25 ans. Les troubles ont mis en évidence les défis auxquels est confrontée la police palestinienne qui tente d’imposer l’ordre dans ce territoire agité.

Ailleurs dans le territoire occupé, les forces de sécurité israéliennes ont tiré sur un Palestinien qui, selon elles, avait tenté de percuter des soldats à un poste de contrôle militaire avec sa voiture, touchant et blessant légèrement un soldat, ont indiqué les autorités. Il s’agit du dernier incident survenu dans l’une des phases les plus violentes qu’ait connue la Cisjordanie depuis des années.

La police palestinienne est entrée dans le camp de réfugiés de Tulkarem après que les habitants ont appelé l’Autorité palestinienne à retirer les barrières métalliques installées par des militants locaux qui bloquaient l’accès aux maisons et aux écoles, a déclaré le porte-parole de la sécurité palestinienne Talal Dweikat. Les barricades métalliques inclinées sont un élément essentiel dans les camps de réfugiés militarisés du nord de la Cisjordanie, destinées à dissuader les véhicules militaires israéliens lors des fréquents raids militaires.

Après que la police ait dégagé les rues, Dweikat a déclaré que des militants palestiniens avaient ouvert le feu devant la Tulkarem Muqata, le siège de l’autorité. La police est intervenue « pour contrôler la situation sécuritaire », a-t-il ajouté.

Un officier de sécurité palestinien à Tulkarem, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias, a déclaré qu’un résident palestinien non impliqué, qu’il a identifié comme étant un homme de 25 ans, avait été pris entre deux feux et tué.

Il a affirmé que les forces de sécurité palestiniennes avaient tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur les militants palestiniens du Jihad islamique, mais pas à balles réelles. Les Palestiniens, a-t-il expliqué, cherchaient à procéder à une autopsie pour déterminer la cause du décès, mais le groupe militant local a refusé et a gardé son corps.

Le groupe militant du Hamas a condamné ce décès. Les forces de sécurité palestiniennes ont déclaré qu’elles enquêtaient.

Dans les villes sensibles du nord de la Cisjordanie sous administration de l’Autorité palestinienne, les tentatives des forces de sécurité palestiniennes pour réaffirmer le contrôle interne ont attisé la colère des militants rebelles, qui ridiculisent l’autorité impopulaire et son chef, le président Mahmoud Abbas, en les qualifiant de collaborateurs d’Israël. . L’Autorité palestinienne administre des zones semi-autonomes dans le territoire occupé par Israël.

Incapables de protéger les Palestiniens contre les attaques croissantes des colons juifs et les raids militaires israéliens souvent meurtriers dans les villes palestiniennes, les forces de sécurité palestiniennes ont fait face à de vives critiques publiques pour leur impuissance perçue et une alliance de sécurité vilipendée avec Israël qui remonte aux accords de paix d’Oslo il y a trois décennies. il y a.

Même si les combats dans le camp de Tulkarem s’essoufflent, la situation reste tendue. Le chef de la police de la ville voisine de Jénine, Brig. Le général Azzam Jebara a déclaré que les autorités envoyaient des renforts de police à Tulkarem.

Pendant ce temps, l’armée israélienne a rapporté que la tentative d’attaque à la voiture bélier s’était produite près de Beit Hagai, une colonie juive située dans les collines au sud de la grande ville palestinienne d’Hébron. Il a indiqué que les forces de sécurité israéliennes avaient tiré sur le conducteur palestinien alors qu’il accélérait vers le poste militaire. Le militaire heurté par la voiture a été évacué vers un hôpital. Les images de la scène montraient l’airbag de la voiture ensanglanté et la vitre du siège conducteur criblée d’impacts de balles.

Il n’y a eu aucun mot dans l’immédiat sur l’état de l’agresseur palestinien présumé.

Près de 180 Palestiniens ont été tués par les tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début de cette année, selon un décompte de l’Associated Press. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais les jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et ceux qui n’étaient pas impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Au cours de cette période, une trentaine de personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Israël affirme que ces raids visent à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens affirment que les raids sapent leurs forces de sécurité, inspirent davantage de militantisme et renforcent le contrôle israélien sur les terres qu’ils recherchent pour le futur État qu’ils espèrent. Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza.

Isabel Debré, Associated Press