Affrontements entre manifestants et gardiens de la révolution dans le nord de l’Iran, incendie d’une base du CGRI (rapports)

Des manifestants se sont affrontés vendredi soir avec le Corps des gardiens de la révolution iraniens (CGRI) dans le nord de l’Iran, au cours desquels l’une de ses bases militaires aurait été incendiée, selon des informations obtenues par Fox News Digital.

Des hommes et des femmes ont défilé dans les rues d’Oshnavieh, dans l’ouest de l’Iran, tard vendredi jusqu’aux premières heures de samedi, applaudissant alors qu’ils auraient pris le contrôle de certaines parties de la ville.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des milliers de les manifestants descendent dans la rue dans de violentes manifestations alors que des bâtiments ont été incendiés, y compris une base du CGRI, selon des dirigeants de l’opposition.

Le gouvernement iranien n’a pas encore commenté la prise de contrôle partielle dans le nord de l’Iran, et on ne sait toujours pas ce qui est arrivé aux forces du CGRI à la base d’Oshnavieh.

LES MANIFESTATIONS MORTELLES EN IRAN CONTINUENT POUR UN 9ÈME JOUR : « MORT AU DICTATEUR »

La destruction survient alors que les manifestations à l’échelle nationale se poursuivent pour un neuvième jour dans près de 140 villes, dans chacune des 31 provinces iraniennes après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était en garde à vue.

Elle aurait été arrêtée, battue et peut-être torturée pour avoir enfreint les lois strictes du code vestimentaire iranien et avoir porté son hijab trop lâche.

Les forces iraniennes ont affirmé qu’elle n’avait pas été maltraitée et qu’elle était morte d’une crise cardiaque.

“Les manifestations se sont transformées en un soulèvement national”, a déclaré Ali Safavi, membre de la commission des affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne basé à Paris, à Fox News Digital. “C’est l’éruption de la colère refoulée du peuple iranien en réponse à 43 ans de répression, de corruption et de pillage.”

PROTESTATIONS EN IRAN : L’ARMÉE VOUE À “AFFRONTER L’ENNEMI”

Safavi a déclaré que ces manifestations se démarquent des autres soulèvements, comme les manifestations de 2019 sur les prix de l’essence qui ont fait 1 500 morts dans la manifestation la plus sanglante de l’histoire de la République islamique, car cette fois, les femmes jouent un rôle de premier plan.

“Au cours des 40 dernières années, des dizaines de milliers de femmes ont été exécutées pour leurs opinions politiques et leur affiliation au MEK”, a-t-il ajouté en référence au groupe d’opposition iranien, l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (MEK), dont le but est de renverser le régime. “C’est un moment décisif dans la lutte du peuple iranien pour la liberté et la démocratie.”

Safavi a également souligné que la majorité des personnes participant aux manifestations à l’échelle nationale sont des milléniaux et des populations de la génération Z, ce qui signifie qu’ils n’ont jamais connu la vie en Iran sans régime autocratique.

“Il est temps que la communauté mondiale abandonne sa politique d’apaisement et se lève pour soutenir le peuple iranien”, a-t-il déclaré.

Safavi a déclaré à Fox News Digital que les Iraniens “rejettent désormais la dictature et la tyrannie religieuse du Shah” et “exigent l’établissement d’une république démocratiquement élue basée sur la séparation de la religion et de l’État et l’égalité des droits pour les femmes, les minorités ethniques et religieuses”.

Vendredi soir, les médias iraniens rapportaient que quelque 35 personnes avaient été tuées lors des manifestations à travers l’Iran. Mais selon des responsables du MEK en Iran, environ 140 personnes ont été tuées et 5 000 arrêtées.

Fox News Digital n’a pas pu vérifier de manière indépendante les chiffres rapportés sur les décès et les arrestations.