Affrontements entre les forces de sécurité irakiennes et les partisans d’un religieux

Un par un, les manifestants ont utilisé des cordes pour abattre les barricades de ciment menant à la porte de la zone verte irakienne, qui abrite des bâtiments officiels et des ambassades étrangères. Ils étaient venus protester contre la formation du prochain gouvernement par des partis soutenus par l’Iran.

BAGDAD – Les forces de sécurité irakiennes ont lancé samedi des cartouches de gaz et utilisé des bombes assourdissantes pour disperser les milliers de manifestants irakiens, partisans d’un religieux influent, dans la zone gouvernementale fortement fortifiée de la capitale.

Les forces de sécurité ont utilisé des bonbonnes de gaz et des bombes assourdissantes pour repousser les manifestants alors qu’ils s’approchaient du bâtiment du parlement. Les journalistes de l’Associated Press ont vu plusieurs personnes blessées. Une session parlementaire ordinaire était attendue.

« Nous sommes venus aujourd’hui pour éliminer la classe politique corrompue et l’empêcher de tenir une session parlementaire, et pour empêcher le Cadre de former un gouvernement », a déclaré Raad Thabet, 41 ans. « Nous avons répondu à l’appel d’al-Sadr. Nous irons au Vert (Zone). Peu importe le coût.