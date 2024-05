Affrontements entre la police et des pèlerins ultra-orthodoxes sur un lieu saint fermé du Mont Meron

Des affrontements ont éclaté ce week-end entre la police et des pèlerins ultra-orthodoxes au Mont Meron en Galilée, après que des centaines de fidèles sont arrivés au tombeau du rabbin Shimon bar Yochai, en violation des ordres interdisant le site au grand public pendant la fête de Lag Baomer.

L’enceinte funéraire du nord attire normalement quelque 100 000 personnes à Lag Baomer, jour du calendrier hébreu traditionnellement fixé comme l’anniversaire de la mort du rabbin du IIe siècle.

Cette année, cependant, les autorités ont interdit le pèlerinage annuel, craignant que les fidèles ne puissent être abrités en toute sécurité en cas d’attaque à la roquette du Hezbollah.

Après que les pèlerins ont été informés qu’ils ne pouvaient pas entrer dans l’enceinte, beaucoup ont tenté de franchir les barricades de la police, selon les médias hébreux, certains hommes vandalisant les environs.

Des vidéos partagées en ligne montraient des visiteurs ultra-orthodoxes jetant des chaises, des caisses et d’autres objets sur la police, ainsi que des foules se déplaçant dans l’enceinte du site, courant parfois dans le but apparent de contourner les restrictions d’entrée imposées par la police.

« À un certain stade, de violentes émeutes ont commencé, notamment en lançant des objets sur les policiers et en résistant par la force aux instructions des policiers de se disperser », a déclaré la police israélienne dans un communiqué samedi soir.

Des hommes ultra-orthodoxes tentent d’atteindre la tombe du rabbin Shimon Bar Yochai sur le mont Meron après qu’il a été déclaré zone militaire fermée, pendant la fête juive de Lag Baomer, le 26 mai 2024. (David Cohen/Flash90)

Les affrontements ont repris dimanche.

« Dès le matin, des milliers de personnes sont arrivées dans la zone de l’enceinte de la tombe, violant ainsi l’ordre du commandement du front intérieur et la loi, affrontant la police et causant des dommages aux structures mises en place pour leur protection », a déclaré la police dimanche.

« Dix-neuf policiers ont été emmenés pour des soins médicaux après que des barres de fer, du verre et divers objets leur ont été lancés », poursuit le communiqué, ajoutant que « jusqu’à présent, plus de 1 000 personnes non autorisées ont été évacuées du site et des milliers d’autres ont été bloquées ». les routes qui y mènent.

מירון: שוטר מכה באלימות אזרח ולאחר מכן לכאורה יורה באו Oui. C’est vrai. pic.twitter.com/l6hKAxMPLJ – Par Avi Moskoff (@AviMoskov) 26 mai 2024

Sur des images circulant en ligne, on peut voir un membre de la police des frontières répondre avec force à la foule. Dans un cas, un policier gifle un homme avant de sortir son arme et de tirer en l’air.

Dans une autre vidéo, on voit un soldat de la police des frontières jeter au sol un vieil homme hassidique, le laissant immobile. Une photo ultérieure partagée en ligne prétend montrer l’homme, ensanglanté, recevant des soins médicaux.

Le soldat de la police des frontières figurant dans cette dernière vidéo a été démis de ses fonctions, a indiqué la police israélienne, alors que l’affaire faisait l’objet d’une enquête.

אירוע אלימות מטריד: שוטרים מעיפים על הריצפה אדם מבוגר במירון. ההר כזכור סגור למבקרים, אך ישנם אנשים שנכנסו בכל זאת. Est-ce que tu es en train de le faire ?! C’est vrai! pic.twitter.com/PpfvkSJ5tv – Daniel Amram – דניאל עמרם (@danielamram3) 26 mai 2024

« De même, le reste des événements sera examiné et des leçons seront tirées en conséquence », poursuit le communiqué.

« Nous répétons et soulignons que les mesures et l’évaluation particulière de la police israélienne sont destinées à la sécurité et à la paix du public », conclut le communiqué. « Depuis le début de la guerre, des dizaines de roquettes sont tombées en direction du Mont Méron et beaucoup d’entre elles sont tombées sur des endroits qui, au fil des années, abritaient habituellement des milliers de personnes. »

Une loi adoptée la semaine dernière limitait la présence de personnes dans l’enceinte du sanctuaire de Meron à 30 personnes à tout moment et n’autorisait que trois des feux de joie annuels traditionnels, auxquels la participation était plafonnée à 10 invités approuvés chacun.

La taille de la foule lors de l’événement annuel du Mont Meron est une préoccupation majeure depuis 2021, lorsque 45 personnes ont été tuées dans une bousculade alors qu’elles traversaient une passerelle glissante du sanctuaire pendant Lag Baomer.

Depuis le 8 octobre, les forces dirigées par le Hezbollah ont attaqué presque quotidiennement les communautés israéliennes et les postes militaires le long de la frontière, le groupe affirmant qu’il le faisait pour soutenir Gaza dans le cadre de la guerre menée par Israël contre le groupe terroriste du Hamas. De nombreuses attaques ont visé le mont Meron, qui abrite à son sommet une base militaire de contrôle du trafic aérien.

Jusqu’à présent, les escarmouches à la frontière ont entraîné la mort de 10 civils du côté israélien, ainsi que la mort de 14 soldats et réservistes de Tsahal. Il y a également eu plusieurs attaques depuis la Syrie, sans faire de blessés.

Le Hezbollah a nommé 322 membres qui ont été tués par Israël lors des escarmouches en cours, principalement au Liban mais aussi en Syrie. Au Liban, 61 autres membres d’autres groupes terroristes, un soldat libanais et des dizaines de civils ont été tués.