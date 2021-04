«Nous sommes profondément préoccupés par les incidents de violence à Jérusalem au cours des derniers jours», lit-on dans un communiqué sorti vendredi par l’ambassade des États-Unis à Jérusalem. «Nous espérons que toutes les voix responsables favoriseront la fin de l’incitation, le retour au calme et le respect de la sécurité et de la dignité de chacun à Jérusalem.»

Depuis le début du Ramadan, le mois sacré musulman de jeûne et de prière, au début du mois, les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes se sont livrés à des affrontements nocturnes autour de la porte de Damas, qui mène à la vieille ville fortifiée et est un point d’éclair fréquent.

Les Palestiniens remplissent généralement la place en forme d’amphithéâtre le soir après avoir rompu le jeûne du Ramadan. Cette année, la police israélienne a tenté de les empêcher de se rassembler sur la place publique populaire, érigeant des barrières et tirant des grenades assourdissantes et de l’eau de mouffette nauséabonde sur ceux qui défient les ordres de se disperser.

Mais la police israélienne a déclaré qu’elle n’empêcherait pas une marche jeudi soir à Jérusalem dirigée par Lehava, un groupe suprémaciste juif anti-arabe. Des centaines de manifestants ont défilé dans le centre-ville de Jérusalem et se sont rendus à la porte de Damas, scandant «les Arabes sortent» et «la mort aux Arabes». La police a installé des barricades à quelques centaines de mètres de la porte de Damas pour séparer les deux côtés.

Dans le chaos qui a suivi, la police israélienne a affronté les Palestiniens et la foule dirigée par Lehava avec des canons à eau, des grenades assourdissantes et des officiers montés sur des chevaux. La police a également tiré des balles en caoutchouc sur des foules palestiniennes, selon les médias israéliens. La police israélienne a déclaré avoir arrêté 44 personnes et 20 autres policiers ont été blessés. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir traité plus de 100 personnes.