Affrontement entre Vikram Veda et Ponniyin Selvan : le réalisateur Pushkar dit que vous ne pouvez pas battre le film de Mani Ratnam ; Hrithik Roshan ironise, ‘Pour moi, c’est juste VV’

Après un long moment, l’industrie va assister au choc des deux titans, Vikram Vedha et Ponniyin Selvan I au box-office. Les deux films sortent le 30 septembre et il y a eu un énorme buzz sur les deux films étoilés. Alors que le réalisateur Pushkar a déclaré que vous ne pouvez pas battre le réalisateur de Mani Ratnam, Hrithik Roshan a déclaré que pour lui, c’est juste Vikram Vedha sur Ponniyin Selvan.

Lors de leur récente conférence de presse à New Delhi, l’équipe de Vikram Vedha a été interrogée sur le clash au box-office avec Ponniyin Selvan. La moitié du duo de réalisateurs, Pushkar, a déclaré aux médias, cité par Hindustan Times, “Ponniyin Selvan est un texte classique, un récit d’intrigue se déroulant sous l’Empire Chola. Vous ne pouvez pas battre ça. C’est un livre en six volumes. que j’ai lu à l’époque. Ce texte a été une source d’inspiration pour tous les écrivains venant de Chennai. Nous faisons notre part et ils ont fait la leur. Espérons que les gens aillent regarder les deux films. Je pense que vendredi-samedi ou samedi- Dimanche. J’irai voir ce film, c’est sûr.

Cependant, Hrithik semblait être prêt pour la compétition au box-office. Il a dit en plaisantant qu’il n’avait pas lu Ponniyin Selvan donc pour lui c’est juste Vikram Veda. Il a ensuite été d’accord avec le réalisateur Pushkar et a ajouté : “Ouais, va voir les deux films.”

L’histoire de Vikram Vedha est pleine de rebondissements, alors que le flic coriace Vikram entreprend de suivre et de chasser un gangster redouté Vedha. L’idée de base de Vikram Veda est basée sur l’histoire mythologique indienne de Vikram et Betaal. Il met en vedette Hrithik, Saif Ali Khan, Radhika Apte entre autres.

Pendant ce temps, Ponniyin Selvan est basé sur le roman tamoul classique Ponniyin Selvan de l’éminent écrivain Kalki. Le film, qualifié par Mani Ratnam de projet de rêve, fait partie des projets les plus coûteux jamais entrepris dans le pays. Il met en vedette Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Aishwarya Lekshmi, Sobhita Dhulipala, Prabhu, R. Sarathkumar, Vikram Prabhu, Jayaram, Prakash Raj, Rahman et R. Parthiban.