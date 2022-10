Affrontement entre Ram Setu et Thank God au box-office: les films d’Akshay Kumar et d’Ajay Devgn vont-ils monter ou descendre dans la bataille festive de Diwali?

Il ne serait pas faux de dire que Ranbir Kapoor et Brahmastra, vedette d’Alia Bhatt, ont brisé la période de sécheresse de Bollywood au box-office. Maintenant, Akshay Kumar est sur le point de sortir son prochain film Ram Setu, qui entrera en conflit avec le film d’Ajay Devgn, Dieu merci. Alors que les deux films sont soutenus par de grandes stars de Bollywood, il s’agit de voir quel film fera sonner les caisses enregistreuses.

Après Sooryavanshi, Akshay Kumar n’a pas encore livré un gros coup. Ses derniers films tels que Bachchhan Paandey, Samrat Prithviraj et Raksha Bandhan n’ont pas pu toucher les bons accords avec le public. Les films ont fait des affaires moyennes au guichet, ce qui a entraîné des pertes pour les réalisateurs.

Pendant ce temps, Ram Setu a également été critiqué par le public depuis la sortie de l’affiche, du teaser et de la bande-annonce du film. De nombreuses personnes ont affirmé que le film avait soulevé plusieurs scènes de différents films hollywoodiens et avait également critiqué le pauvre VFX.

Ajay Devgn, d’autre part, a fait partie de films à gros budget tels que RRR et Gangubai Kathiawadi qui sont devenus un succès. Bien que sa piste 34 ait été en deçà des attentes, Ajay a laissé le public deviner avec la sortie de la bande-annonce de Drishyam 2.

En regardant le buzz en cours, il pourrait y avoir une possibilité qu’Ajay ait le dessus au box-office par rapport à Akshay. Mais comme les deux films sortent au festival de Diwali, le public peut traiter les deux films avec autant d’amour et passer du bon temps en famille dans les théâtres. Les deux acteurs ont commencé leur carrière ensemble et sont suivis par de nombreux fans. On attend donc de Ram Setu et de Thank God qu’ils fassent de bonnes affaires sur la fête des lumières.