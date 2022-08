Affrontement entre Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha: Akshay Kumar réagit à la grande bataille au box-office

L’acteur de Bollywood Aamir Khan est occupé à promouvoir son prochain film Laal Singh Chaddha et est nerveux à propos de son film très attendu qui sortira le 11 août. Le box-office se prépare à assister à un affrontement majeur et le plus important dans lequel Laal Singh Chaddha et Akshay La vedette de Kumar, Raksha Bandhan, sortira en salles le 11 août. Le film est un remake officiel en hindi du film hollywoodien de 1994 dirigé par Tom Hanks, Forrest Gump, et les familles ont déjà boycotté le film. Mercredi, l’acteur était à un événement pour promouvoir Laal Singh Chaddha lorsqu’il a abordé la question du boycott en cours entourant son film et a également exhorté le public à se rendre dans les salles pour regarder le film. Il a révélé qu’il avait regardé la bande-annonce de Raksha Bandhan d’Akshay Kumar et qu’il avait adoré. Aamir a dit qu’il voulait que les gens regardent Laal Singh Chaddha avec Raksha Bandhan. Aamir a déclaré que le film est le produit d’années de travail acharné de la part de nombreuses personnes. Akshay a déclaré qu’il souhaitait que les deux films fonctionnent sur grand écran et ne croyait pas aux affrontements au box-office.

Aamir a même exprimé des regrets et a déclaré qu’il ne voulait blesser personne et a également déclaré que si quelqu’un était blessé, il le regrettait. Il dit même que certaines personnes ne veulent pas voir son film et il le respecte. Il a exhorté de nombreuses personnes à regarder le film car il y a beaucoup de travail acharné de toute l’équipe.

Laal Singh Chaddha est écrit par Atul Kulkarni et met en vedette Kareena Kapoor Khan, Naga Chaitanya et Mona Singh dans les rôles principaux. Le film d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan, sortira en salles et même son film fait face à des appels au boycott. L’acteur a appelé le public à aller voir le film car l’industrie du cinéma contribue à l’édification de la nation.

Raksha Bandhan mettra en vedette Bhumi Pednekar dans le rôle principal.