Affrontement entre la police israélienne et des Palestiniens essayant d’empêcher la démolition d’un magasin appartenant à des Arabes à Jérusalem-Est

Un bulldozer, escorté par la police et les gardes-frontières, est arrivé devant la boucherie de Harbi Rajabi deux jours après l’expiration du délai imparti à la municipalité israélienne pour que plus d’une douzaine de familles palestiniennes démolissent leurs propres maisons.

La municipalité, qui souhaite aménager un parc dans le quartier, affirme que les maisons ont été construites illégalement. Mais les Palestiniens prétendent qu’ils n’avaient pas d’autre choix car obtenir un permis de construire israélien leur a été rendu presque impossible. Ils insistent sur le fait que cela fait partie d’une politique délibérée des autorités israéliennes, visant à les chasser de Jérusalem, qui est revendiquée comme leur capitale par les Juifs et les Palestiniens.

Les manifestants, dont le propriétaire du magasin et ses proches, ont affronté les forces de sécurité, mais ont reçu des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.

Les affrontements ont fait 13 blessés palestiniens, selon le Croissant-Rouge palestinien. La police a déclaré que deux de ses agents ont également été blessés par des pierres qui leur ont été lancées.

Trois personnes ont été arrêtées pour inconduite et voies de fait à la suite des échauffourées. Le propriétaire du magasin et son fils faisaient partie des personnes arrêtées, a indiqué l’agence de presse palestinienne WAFA.

La boucherie a finalement été frappée, sa démolition aurait facilité l’accès au reste des maisons construites illégalement par Silwan.

L’un des Palestiniens, qui travaillait dans le magasin, a déclaré à Reuters que les moyens de subsistance de 14 membres de la famille en dépendaient. « Nous n’avons pas d’autre moyen de soutenir nos familles » a-t-il déclaré, ajoutant qu’il serait désormais obligé de chercher un nouvel emploi à partir de zéro.

Un plan visant à expulser des familles arabes d’un autre quartier de Jérusalem-Est, Sheikh Jarrah, a été l’une des causes de la flambée de violence la plus grave depuis des années entre Israël et le groupe armé palestinien, le Hamas, en mai.

Selon l’ONU, l’échange de tirs de 11 jours entre les deux parties a entraîné la mort de plus de 250 personnes à Gaza, dont 66 enfants. En Israël, 12 personnes, dont deux enfants, ont été tuées par des roquettes en provenance de Gaza.

