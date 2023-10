Affrontement devant la Cour suprême du Rwanda : que savons-nous ?

L’affaire devant la Cour suprême du Royaume-Uni examinera le sort du projet controversé du gouvernement visant à envoyer certains demandeurs d’asile au Rwanda. L’issue est loin d’être certaine – et l’histoire dans son ensemble est bien plus complexe que ne le suggèrent les gros titres.

Revenons au début.

Le Royaume-Uni est membre de la Convention relative aux réfugiés – le droit international qui stipule qu’il prendra en compte le cas des personnes arrivant dans le pays en quête d’asile.

Il est très difficile de demander l’asile au Royaume-Uni. C’est pourquoi de plus en plus de personnes arrivent avec l’aide de passeurs.

Le gouvernement affirme que ces personnes qui auraient pu demander l’asile en France ou ailleurs dans l’UE ne devraient pas du tout venir au Royaume-Uni.

Ainsi, il y a trois premiers ministres, en avril de l’année dernière, le gouvernement a conclu un accord avec le Rwanda dans lequel le pays africain acceptait de retirer certains de ces demandeurs d’asile du Royaume-Uni. Jusqu’à présent, 140 millions de livres sterling ont été payés pour ce faire – et on ne sait toujours pas exactement combien il en faudra un jour, même si le projet parvient un jour à fonctionner.

En 2022, Priti Patel, alors ministre de l’Intérieur, a ordonné que 47 migrants traversant la Manche puissent être embarqués sur le premier vol. Ce nombre est tombé à sept à la date de départ prévue du 14 juin.

Mais les avocats représentant les migrants ont demandé à la Haute Cour d’arrêter la fuite avant une contestation judiciaire complète du plan rwandais.

Un juge a refusé de l’arrêter, affirmant que le vol devrait être autorisé à décoller avant que le projet ne soit envisagé – et des juges plus expérimentés ont statué qu’il n’y avait rien de mal dans sa décision.

Mais alors que l’avion était en préparation, un juge de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg a bloqué le décollage.

Il a déclaré que les juges britanniques devaient avoir le temps d’évaluer pleinement la politique – et c’est ce qui s’est produit depuis.

Que savons-nous des demandeurs d’asile ?

Les juges de la Cour suprême n’évaluent pas le bien-fondé des dix cas individuels, mais chacun d’entre eux a des histoires très différentes à raconter.

Trois de ces hommes ont fui la Syrie pour éviter d’être enrôlés dans les forces armées dans le chaos persistant depuis l’horrible guerre civile.

L’un d’eux est parti il ​​y a cinq ans et est venu au Royaume-Uni après avoir vécu quelque temps en Turquie parce que d’autres membres de sa famille sont venus ici.

Un autre homme vient d’Iran et affirme avoir été abattu par la police parce qu’il participait à une campagne politique contre le régime.

Des documents judiciaires montrent que l’un des hommes, originaire d’Irak, est parti craignant pour sa vie après avoir découvert sa femme au lit avec le garde du corps d’un puissant chef des renseignements.

Un homme, connu uniquement sous le nom de HTN, est originaire du Vietnam. Les journaux montrent qu’il est arrivé en Europe après qu’une dette financière ait conduit à des menaces de mort.

Il s’est d’abord rendu en Ukraine – pour ensuite se retrouver pris dans la guerre – puis au Royaume-Uni.

Un autre Iranien impliqué dans cette affaire a déclaré aux autorités britanniques qu’il avait obtenu l’asile en Grèce deux ans plus tôt. Mais lui et son fils sont partis, ont postulé à nouveau en Allemagne et sont ensuite arrivés au Royaume-Uni.

Quelle que soit votre opinion sur le bien-fondé de ces affaires, la Haute Cour a statué qu’aucun des hommes n’avait eu la possibilité de défendre sa cause avant d’être inscrit sur la liste pour le Rwanda.

Ainsi, alors que le tribunal a décidé en décembre dernier que le projet rwandais était légal, le ministre de l’Intérieur n’avait, à ce moment-là, personne à envoyer de toute façon.

L’affaire a ensuite été portée devant la Cour d’appel – et c’est là que les choses sont devenues plus délicates pour le gouvernement.

Fin juin, elle a statué à la majorité de deux juges contre un qu’il y avait tellement de problèmes avec le système d’asile rwandais que les demandeurs d’asile envoyés là-bas pourraient être forcés de retourner dans le pays qu’ils avaient initialement fui.

Si cela se produisait, le Royaume-Uni aurait enfreint l’interdiction internationale selon laquelle les personnes risquent d’être torturées – qui fait partie de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le juge unique qui n’était pas d’accord – le Lord Chief Justice de l’époque – a déclaré que le risque n’était pas réaliste.

Que se passe-t-il maintenant ?

La tâche principale de la Cour suprême est de déterminer qui a raison sur les critères juridiques permettant d’évaluer le système d’asile du Rwanda et sur le risque de torture.

Si la Cour suprême donne raison à la Cour d’appel, alors le plan rwandais, dans sa forme actuelle, est mort.

Un tel jugement pourrait, dans des circonstances spécifiques, avoir des implications sur d’autres accords ultérieurs visant à envoyer des personnes vers différents pays.

Mais que se passe-t-il si le gouvernement gagne ?

En théorie, les ministres n’ont besoin que d’un préavis de 12 jours pour envoyer un vol au Rwanda.

En pratique, cela pourrait prendre plus de temps, voire beaucoup plus de temps.

Les personnes impliquées dans cette affaire – ou les passagers nouvellement identifiés – qui reçoivent une contravention pourraient avoir une chance de porter leur cas devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Migrants débarquant dans le Kent

Serait-il prêt à intervenir à nouveau ?

Le tribunal de Strasbourg est intervenu très spécifiquement l’année dernière suite à une plainte selon laquelle les juges britanniques n’avaient pas eu suffisamment de temps pour examiner le projet.

Toute tentative de porter une affaire devant les tribunaux devrait démontrer que les juges britanniques n’ont pas réussi à prendre en compte toutes les questions liées aux droits de l’homme, malgré 16 mois de débats devant le tribunal.

Et si Strasbourg tentait à nouveau d’arrêter un vol ? Le ministre de l’Intérieur pourrait avoir une autre carte à jouer.

Elle dispose d’un nouveau pouvoir non testé, grâce à la loi sur les migrations illégales récemment adoptée, lui permettant d’ignorer une ordonnance provisoire de la Cour européenne des droits de l’homme.

Mais devinez quoi ? Une tentative d’utiliser cela… pourrait conduire à de nouvelles tentatives de défis.