Affrontement des talibans avec les forces iraniennes – rapports – RT World News

Des responsables iraniens ont déclaré que les militants afghans avaient ouvert le feu en premier, tuant deux gardes-frontières

Les forces talibanes ont ouvert le feu sur les gardes-frontières iraniens samedi, tuant au moins deux personnes, ont rapporté les médias iraniens. Alors que la situation serait désormais sous contrôle, des séquences vidéo non vérifiées montrent prétendument des combattants talibans déplaçant des armes vers la frontière.

L’incident s’est produit à la frontière de la province iranienne du Sistan-Balouchistan et de la province afghane de Nimroz. Les militants talibans ont ouvert le feu les premiers, tuant au moins deux gardes iraniens, a rapporté l’agence de presse iranienne IRNA, citant des sources policières.

Les Iraniens ont répondu en nature, infligeant « de lourdes pertes et de graves dégâts », IRNA a déclaré.

Les responsables talibans ont déclaré que les gardes iraniens avaient tiré les premiers et qu’une personne de chaque côté avait été tuée, tandis que d’autres avaient été blessées.

Le différend est apparemment centré sur les droits à l’eau, les deux parties revendiquant l’accès à la rivière Helmand. Alors qu’un traité de 1973 garantit à l’Iran et à l’Afghanistan un accès égal au fleuve, le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé que des talibans armés empêchaient les scientifiques iraniens de surveiller les niveaux d’eau et a averti plus tôt ce mois-ci que Téhéran ne le ferait pas. « permettre que les droits de notre peuple soient violés. »

Des séquences vidéo non vérifiées partagées sur les réseaux sociaux montrent prétendument des troupes talibanes utilisant des armes américaines pour attaquer un poste frontière iranien. Des images séparées montrent ce qui semble être des convois d’armes lourdes remorqués sur les lieux des affrontements.

Cependant, le chef adjoint de la sécurité du Sistan et du Balouchistan, Alireza Marhamati, a déclaré à IRNA que la frontière était « calme » samedi soir, et que des responsables des deux côtés tenaient des pourparlers pour désamorcer la situation.