Affrontement de retour au bureau au Canada après la fête du Travail

Une confrontation de retour au bureau se déroule au Canada et oppose certains patrons et travailleurs les uns aux autres alors que la saison de la rentrée scolaire apporte avec elle une nouvelle poussée pour ramener les employés dans les immeubles de bureaux.

C’est une bataille qui, selon les experts, pourrait mettre fin à une expérience de plusieurs années de travail flexible et à distance – ou déclencher une révolte radicale des travailleurs.

“Nous constatons des preuves d’un large recul”, a déclaré David Zweig, professeur de comportement organisationnel et de gestion des ressources humaines à l’Université de Toronto.

“Jusqu’à ce que cette pandémie soit morte et disparue, retourner au bureau va être difficile à vendre.”

Ce n’est pas la première fois que des cols blancs sont rappelés dans des cabines.

Pourtant, les précédents plans de retour au bureau ont été déraillés – à plusieurs reprises – par de nouvelles épidémies et de nouvelles variantes de COVID-19.

Cette fois, cependant, certaines entreprises semblent tracer une ligne dans le sable.

Plutôt que des directives de retour volontaire au bureau, les employeurs imposent la présence au bureau par le biais de politiques d’entreprise.

Certaines grandes banques et cabinets d’avocats de Bay Street semblent mener la charge, publiant des notes de service imposant un nombre défini de jours par semaine au bureau après le week-end de la fête du Travail.

Le cabinet d’avocats Osler, Hoskin & Harcourt LLP a déclaré dans un communiqué que le 6 septembre, ses bureaux passeront à un modèle de travail hybride où la plupart des employés travailleront trois à quatre jours par semaine au bureau, sous réserve des exigences opérationnelles et des directives locales de santé publique. .

Le chef de la Banque Royale du Canada a récemment déclaré que les organisations devaient trouver le bon équilibre entre le travail à distance et le travail sur place.

“Cela ne se fera pas de manière organique”, a déclaré le président et chef de la direction de RBC, Dave McKay, dans un article sur LinkedIn. “Nous demandons aux équipes de toute la banque de commencer à se réunir plus souvent en personne pour travailler et collaborer.”

Pour de nombreux managers, le bureau est synonyme de culture. C’est un lieu de collaboration, de travail d’équipe en face à face et, oui, même de bavardage plus cool au bureau.

« Nous entendons des organisations dire que la valeur de la collision créative qui se produit dans les bureaux ne peut tout simplement pas être recréée virtuellement », a déclaré Tara Van Zuiden, partenaire en capital humain de Deloitte Canada et chef de la transformation de la main-d’œuvre pour l’Ouest canadien.

“Ils veulent la connexion et la collaboration qui se produisent en personne.”

Pour de nombreux travailleurs, la préférence pour le travail à domicile est une question de flexibilité et d’absence de distractions. Ils veulent un meilleur équilibre travail-vie personnelle et la fin des longs trajets.

“Les gens veulent conserver l’autonomie et la flexibilité qu’ils ont acquises autour de leurs horaires de travail pendant la pandémie”, a déclaré Zweig.

Bien sûr, certains employés n’ont jamais travaillé à distance et d’autres réclament de retourner au bureau cinq jours par semaine. Certaines entreprises sont déjà passées définitivement à un modèle hybride – ou ont abandonné les baux de bureaux et ont dit aux travailleurs de rester à la maison.

En mai 2020, le géant canadien de la technologie Shopify Inc. est passé à une entreprise entièrement distante et “numérique par conception” – déclarant dans un communiqué de presse que son emplacement n’était pas son siège social à Ottawa mais “Internet, partout”.

L’entreprise travaille principalement à distance et “occasionnellement, nous nous réunissons en personne de manière très intentionnelle pour établir la confiance avec nos équipes et nous connecter à notre mission. Nous appelons cela des” rafales “, a déclaré la porte-parole Jackie Warren dans un e-mail.

Mais d’autres entreprises déploient de nouvelles directives pour le retour au bureau cet automne, une situation qui pourrait conduire à une impasse entre les managers et les travailleurs, selon certains observateurs.

“S’ils doivent rappeler les gens en masse, chaque jour comme avant, ils vont se faire repousser par les employés”, a déclaré Adam Savaglio, avocat spécialisé en droit du travail et associé de Scarfone Hawkins LLP à Hamilton.

“Nous pourrions voir une révolte de masse.”

De nombreux travailleurs ont fait valoir que leur productivité est restée forte ou même améliorée lorsqu’ils travaillaient à domicile. Ils disent que leur qualité de vie est meilleure car ils passent plus de temps avec des enfants ou des animaux de compagnie ou font des activités qui améliorent leur bien-être mental et physique.

Ils se hérissent à l’idée d’une journée de travail rigide, de longs trajets et de cafés et déjeuners coûteux au centre-ville.

“Nous sommes un peu sur une trajectoire de collision”, a déclaré Mike Shekhtman, directeur régional de l’agence de recrutement Robert Half. “Certains employeurs pensent que le bureau est le meilleur endroit pour voir un haut niveau de productivité. Ils croient toujours qu’ils doivent voir et entendre leurs équipes pour avoir l’impression de collaborer et d’innover.

“Mais certains travailleurs remettent vraiment cela en question.”

Les entreprises qui édictent des politiques strictes concernant le retour au bureau cet automne pourraient faire face à une vague de démissions.

C’est une menace importante dans un marché du travail tendu avec un taux de chômage au plus bas.

“Certains employés trouveront que les politiques de retour au travail plus prescriptives ne fonctionneront pas pour eux et ils voteront avec leurs pieds”, a déclaré Van Zuiden de Deloitte.

Pourtant, il ne s’agit pas seulement de rétention.

Les chercheurs d’emploi recherchent souvent des modalités de travail flexibles. Selon les experts, les postes soumis à des règles strictes de présence au bureau sont de plus en plus difficiles à pourvoir.

“Le plus grand défi pour les employeurs sera que s’ils imposent un retour difficile au bureau, les employés pourraient avoir l’impression d’avoir été traités injustement et de perdre le contrôle”, a déclaré Zweig.

“Lorsque cela se produit, les gens essaient souvent de restaurer un sentiment de justice et d’équité en s’engageant dans moins de travail, comme” arrêter tranquillement “, ou pire.”

Cette forme plus subtile de dissidence a des définitions différentes, mais il s’agit essentiellement pour les travailleurs de fixer des limites et de ne pas entreprendre de travail supplémentaire pour lequel ils ne sont pas payés.

En d’autres termes, ils pointent au moment prévu, accomplissent les tâches qui leur sont assignées et partent à l’heure.

Pendant ce temps, l’un des pièges potentiels d’un plan complet de retour au bureau est la prochaine saison du rhume et de la grippe, associée à une autre vague potentielle de COVID-19.

“Lorsque vous rappelez les gens, vous pouvez vous attendre à ce que la productivité baisse à mesure que les gens tombent malades à l’automne”, a déclaré Savaglio. “Vous êtes dans un espace confiné et limité propice à la transmission du COVID-19.”

Même si certains Canadiens sont prêts à mettre la pandémie derrière eux, il a dit qu’il y a une différence entre les choix de vie personnels et les conditions auxquelles ils sont soumis en milieu de travail.

“Dans votre vie personnelle, vous pouvez choisir ce avec quoi vous vous sentez à l’aise, vous sélectionnez votre risque de préjudice dans une certaine mesure”, a déclaré Savaglio. “Lorsque vous vous rendez sur le lieu de travail, vous vous soumettez aux conditions générales de votre employeur … si les employés ne sont pas à l’aise avec les normes de santé et de sécurité, il pourrait y avoir un contrecoup.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 septembre 2022.