Affrontement de référence Snapdragon 8 Elite contre MediaTek 9400

Les chipsets phares pour 2025 sont arrivés : le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et le Dimensity 9400 de MediaTek. Même si la plupart des téléphones fonctionnant sur ces puces verront le jour en 2025, nous avons deux téléphones utilisant les SoC les plus puissants : le Realme GT7 Pro avec le Snapdragon 8 Elite et le vivo X200 Pro avec le Dimensity 9400.

Historiquement, les puces de Qualcomm ont surpassé celles de MediaTek, mais dernièrement, la société taïwanaise rattrape son retard. Le dernier Dimensity exécute un processeur octa-core avec 1 cœurs Cortex-X925 à 3,63 GHz et 3 cœurs Cortex-X4 à 3,3 GHz et 4 cœurs Cortex-A720 à 2,4 GHz et utilise un GPU Immortalis-G925.

Le Snapdragon 8 Elite, quant à lui, possède des cœurs Oryon conçus en interne – 2x Oryon V2 Phoenix L à 4,20 GHz + 6x Oryon V2 Phoenix M à 3,53 GHz. Ce sont des clusters de processeurs très différents de ceux du Dimensity et sont cadencés plus haut, aussi. Le GPU Adreno 830 retient également l’attention et promet un bond considérable par rapport à la dernière génération.

Mais comment ces deux puces se comparent-elles en termes de performances ? Voici les repères

Comme prévu, le Snapdragon 8 Elite affiche de meilleures performances de processeur dans les charges de travail monocœur et multicœur. Dans Geekbench 6, le SD8 Elite surpasse le Dimensity 9400 de 10 % dans le scénario multicœur et de 15 % dans le scénario monothread.

Cependant, dans des charges de travail combinées comme AnTuTu 10, le Dimensity 9400 devance le silicium de Qualcomm de 6 %. nous devons souligner qu’à toutes fins pratiques, ce type de différences de performances fait peu de différence.

Dans les benchmarks 3DMark gourmands en GPU, le Dimensity 9400 devance le SD8 Elite de 7 à 8 %, selon le benchmark, qui dans ce cas est le Wild Life Extreme et le Solar Bay.

C’est assez surprenant de voir le GPU Immortalis battre l’Adreno, même de peu.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit de résultats d’unités pré-commercialisation, donc une fois que nous aurons plus de téléphones exécutant ces SoC, nous pourrions constater un changement de classement. Nous doutons néanmoins de constater des disparités drastiques.

Quoi qu’il en soit, nous considérons cela comme une victoire absolue, car les utilisateurs peuvent désormais être assurés que s’ils choisissent un smartphone alimenté par Dimensity 9400, ils ne sacrifieront pas les performances brutes. Les deux chipsets sont suffisamment puissants pour exécuter tout ce que vous leur lancez.