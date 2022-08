Affrontement d’AbhiRa à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, réunion de RaYa à Bade Achhe Lagte Hain 2 et plus – quels grands rebondissements télévisés attendez-vous? Votez maintenant

Hola, passionnés de savon quotidien, nous savons que vous adorez les rebondissements intéressants de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Kundali Bhagya, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et plus d’émissions de télévision. Aujourd’hui, nous sommes ici avec un sondage sur les gros rebondissements du topper TRP et des émissions de télévision les plus appréciées que vous attendez. Il se passe beaucoup de choses dans le monde de la télévision et les choses se détraquent en ce moment. Mais lentement et progressivement, les créateurs remettront les émissions sur les rails. Nous sommes ici avec un sondage sur les grands rebondissements des émissions de télévision que vous attendez pour vous démêler. Voyons les prétendants

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Harshad Chopda alias Abhimanyu et Pranali Rathod alias Akshara sont actuellement séparés. Akshara a quitté Abhimanyu pour que le Dr Khera pratique l’opération qui permettra à Abhimanyu de se remettre sur pied. La confrontation d’AbhiRa est l’un des rebondissements les plus attendus des temps à venir à Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Kundali Bhagya

Dans Kundali Bhagya, le mystère de Shakti Arora alias Arjun Suryvanshi a intrigué les fans. Les fans adorent le nok-jhok entre Shraddha Arya alias Preeta et Arjun. Quelle est vraiment la vérité sur Arjun ? Les fans attendent de voir ce qui attend Arjun et Preeta dans l’histoire suivante. Preeta tombera-t-elle amoureuse d’Arjun ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma avec Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont fait un bond de cinq ans. Sai est amer envers Virat et a une fille, Savi. D’autre part, Virat est marié à Pakhi et a un fils, Vinayak. Cependant, il semble qu’il ne soit pas le Vinayak de Virat-Sai. La confrontation de SaiRat et la vérité de Savi et Vinayak et plus encore sont attendues dans le spectacle.

Udaariyaan

À Udaariyaan, Jasmin et Tejo alias Isha Malviya et Priyanka Chahar Choudhary ont maintenant des filles. Nehmat et Naaz sont les deux filles qui font avancer l’histoire aux côtés de Tejo, Fateh (Ankit Gupta) et Jasmin. Les fans attendent de voir ce qui nous attend dans les prochains épisodes d’Udaariyaan.

Bade Achhe Lagte Hain 2

Dans Bade Achhe Lagte Hain 2 avec Nakuul Mehta et Disha Parmar, nous avons vu Ram et Priya se réunir. Cependant, la vérité sur le fait que Pihu est la fille de Ram n’est toujours pas connue. Comment Ram réagira-t-il au fait que Pihu soit sa fille et que Priya ne tue pas Shivina ? Comment Pihu réagira-t-il au fait que Ram soit son vrai père ? Tous ces rebondissements sont très intéressants.

Alors, lequel des grands rebondissements télévisés que vous attendez tous ? Votez ici :

Anupamaa, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin font partie des émissions de télévision les plus populaires du pays. Chacune des émissions de télévision a une base de fans en ligne distincte et magnanime.