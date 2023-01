Affrontement avec la Chine au coin de la rue – haut général américain

Pékin pourrait intervenir sur Taïwan en 2025, a déclaré Mike Minihan dans une note obtenue par NBC

Un commandant supérieur de l’US Air Force a averti ses subordonnés qu’ils devraient se préparer à une guerre avec la Chine au sujet de Taiwan dans seulement deux ans, a rapporté NBC samedi, citant des documents internes.

Dans une note obtenue par le média et confirmée par des responsables américains, le général Mike Minihan, chef de l’Air Mobility Command, a déclaré que les États-Unis et Taïwan seront “distraits” par leurs élections présidentielles en 2024, Pékin pourra faire un geste contre l’île autonome.

“J’espère que je me trompe. Mon instinct me dit que je me battrai en 2025 », dit le mémo, selon le rapport. Le document est transmis à tous les commandants d’escadre de l’Air Mobility Command et aux autres commandants opérationnels de l’Air Force et leur ordonne de rendre compte de tous les efforts majeurs liés à une éventuelle impasse avec la Chine dans un délai d’un mois.

La note de service indique également aux membres des services américains de l’AMC de «Tire un clip dans une cible de 7 mètres en sachant parfaitement que la létalité impénitente est la plus importante. Viser la tête,” tel que cité par NBC. Les commandants américains sont également invités à ne pas craindre les risques lors des exercices. “Si vous êtes à l’aise dans votre approche de l’entraînement, alors vous ne prenez pas assez de risques”, Minihan a écrit.

Alors qu’un porte-parole d’AMC a confirmé l’authenticité de la note de service, un responsable anonyme du Pentagone a déclaré à NBC que “Ces commentaires ne sont pas représentatifs du point de vue du ministère sur la Chine.”

Les tensions à propos de Taïwan sont montées en flèche après que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taipei en août de l’année dernière, malgré les fortes objections des dirigeants chinois, suivies par un certain nombre d’autres responsables occidentaux.

Pékin a considéré la visite d’un haut responsable américain comme une violation de la politique d’une seule Chine par Washington.

En octobre, le président chinois Xi Jinping a déclaré que, bien que Pékin recherche la paix “réunification” avec Taïwan, il “ne promettra jamais de renoncer à l’usage de la force” et se réserve la possibilité de “prendre toutes les mesures nécessaires” Pour atteindre cet objectif.

Pékin considère Taïwan comme un territoire chinois souverain dans le cadre de la politique d’une seule Chine. L’île est dirigée par des nationalistes depuis 1949, date à laquelle ils ont fui le continent avec l’aide des États-Unis après avoir perdu la guerre civile chinoise au profit des communistes.