“Qu’est-ce que Donald Trump prépare vraiment ?” “Où sont les clubs de golf?” “Est-ce une réunion de foule?” L’ancien et 45e président des États-Unis, Donald Trump, ne joue à aucun jeu, du moins pas au golf. La visite récente et plutôt inattendue de Trump à Washington, DC a soulevé de nombreuses spéculations après avoir été repéré à l’aéroport Dulles de Virginie. Enfilant des bottes blanches caractéristiques et un t-shirt polo, la tenue vestimentaire de Trump a incité les utilisateurs de Twitter à deviner où il se dirigeait ensuite : le terrain de golf.

En effet, il l’était.

Plusieurs photos et vidéos floues, pixélisées et plus tard en haute résolution de Trump accompagnées d’assistants et de conseillers ont fait leur chemin vers les médias sociaux, suscitant la curiosité autour de ce qu’était le bavardage de l’ancien Prez avec des associés. Pour alimenter les spéculations, aucun d’entre eux n’a été photographié en train de se livrer à ce sport.

Qu’est-ce que c’est que le bruit ?

Trump est actuellement impliqué dans deux enquêtes distinctes et controversées : les attentats du Capitole du 6 janvier et sa prétendue rétention de documents classés « top secret » qui ont été saisis dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago.

Pourquoi Trump fait-il semblant de jouer au golf ? — Mayo (@MayoIsSpicyy) 12 septembre 2022

Il n’a fallu absolument aucun temps aux théoriciens du complot sur Twitter pour donner leur propre interprétation de l’apparence de Trump. Parce que, selon certains, la réunion de Trump ne semblait pas être une partie de golf innocente, mais avait une raison plus “sinistre” derrière.

“Est-ce que Trump debout sur un terrain de golf avec ses copains ne vous a pas rappelé chaque scène de chaque film de mafia où les gangsters réalisent que leur club social est sur écoute et qu’ils ont besoin de parler dans un endroit” sûr? “”, A écrit un utilisateur de Twitter en sous-titrant la photo .

La dernière citation à comparaître de Léonard de Vinci pic.twitter.com/Nhw5K4HzMq — M. Newberger (@jeremynewberger) 12 septembre 2022

Version Donald Trump des Sopranos.

Quand vous devez vous rencontrer et mettre vos « histoires » au clair. Pas un club de golf en vue. pic.twitter.com/jV90i7aNS5 — Lisa libérale dans l’Oklahoma (@lisa_liberal) 12 septembre 2022

Il est temps de réévaluer si oui ou non le golf est un sport pic.twitter.com/B85s8nqyCp — connectpoliticditto. (@cpoliticditto) 12 septembre 2022

Si Trump jouait au golf aujourd’hui, où sont les clubs de golf ? pic.twitter.com/tHarJabDnk — ❤️ᗰia (@mommamia1217) 12 septembre 2022

Le DOJ a envoyé 40 citations à comparaître aux associés de Trump qui l’ont aidé dans sa tentative de voler l’élection, et Trump saute sur une plaine en chaussures de golf pour jouer au golf avec 8 autres hommes et aucun d’entre eux n’a de club de golf. Kinda a cette réunion Goodfellas dans le désert. #TrumpCoupAttempt pic.twitter.com/biKfUsQL4F – Daniel Noir (@DanielB61230827) 13 septembre 2022

Trump se tenant sur un terrain de golf avec ses copains ne vous a-t-il pas rappelé chaque scène de chaque film de mafia où les gangsters réalisent que leur club social est sur écoute et qu’ils doivent parler dans un endroit « sûr » ? pic.twitter.com/Ejw6Y3Bh13 – Bryan Behar (@bryanbehar) 12 septembre 2022

L’équipe Trump a qualifié les documents saisis de “prétendus” documents classifiés “”, affirmant que le ministère de la Justice n’avait pas prouvé que les documents saisis par le FBI lors de sa perquisition du 8 août étaient classifiés ou le restent maintenant.

Trump porte la tricherie au golf à un tout autre niveau. pic.twitter.com/gRXIoIIrCt – Claude Taylor (@TrueFactsStated) 13 septembre 2022

Trump est à DC et c’est comme un redémarrage boiteux et à faible loyer des Sopranos. Au moins Tony Soprano a fait semblant de jouer au golf. pic.twitter.com/ubHRW4kMm2 – Linda Childers (@lindarchilders) 12 septembre 2022

La réunion de Trump sur le terrain de golf me rappelle les gangsters de la vieille école avant que leur entreprise ne s’effondre. – Jared (@ Jared0000001) 12 septembre 2022

Les avocats du département dans leurs propres documents ont rejeté l’idée que les documents, dont beaucoup sont classés au niveau top secret, appartenaient à Trump ou que Mar-a-Lago était un endroit autorisé pour les stocker.

Nous vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment , vraiment, vraiment, vraiment, a obtenu Trump cette fois. Oh attends, c’est juste du golf — Braveheart (@Braveheart_USA) 12 septembre 2022

« Cette enquête sur le 45e président des États-Unis est à la fois sans précédent et erronée », ont-ils écrit. “Dans ce qui est à la base un différend sur le stockage de documents qui est devenu incontrôlable, le gouvernement cherche à tort à criminaliser la possession par le 45e président de ses propres dossiers présidentiels et personnels.”

(Avec les entrées de l’AP)

