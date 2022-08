Affirm, Electronic Arts, Dell, Seagen et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Affirmez – Les actions du fournisseur de services « achetez maintenant, payez plus tard » ont chuté de plus de 20 % après que la société a annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu. Affirm a également publié des perspectives décevantes, mais il a affiché des revenus trimestriels qui ont dépassé les estimations de Wall Street.

Farfetch – Les actions du détaillant de luxe en ligne ont bondi de près de 30% après que la société a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Farfetch a enregistré une perte plus faible que prévu et plus de revenus que prévu.

Peloton – Les actions de Peloton ont continué de baisser, perdant près de 5 % vendredi. Le fabricant d’équipements de fitness connectés a fermé ses portes de 20% jeudi après avoir annoncé une chute des ventes et une augmentation des pertes pour son quatrième trimestre fiscal. Les derniers mouvements de stock sont intervenus après que Peloton ait augmenté de 20% mercredi à la nouvelle de son partenariat avec Amazon.

Centene Corp – Les actions de la société de soins de santé ont perdu 5% après que Wells Fargo Securities les a rétrogradées à poids égal en raison de leur surpoids. La société a déclaré dans un communiqué qu’elle n’avait pas obtenu de contrats dans certaines régions de Californie, ce que Wells Fargo a qualifié de pire scénario.

Electronic Arts – Les actions du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts ont grimpé de 5% après un reportage suédois selon lequel Amazon annoncera une offre d’achat de la société. Cependant, des sources ont déclaré à David Faber de CNBC qu’aucun accord de ce type n’est en cours.

Seagen – Les actions ont chuté de plus de 5% à la suite d’un rapport selon lequel les pourparlers en vue d’être acquis par un autre fabricant de médicaments Merck sont au point mort, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont déclaré au service de presse que les deux parties n’étaient pas parvenues à s’entendre sur un prix de rachat.

Everbridge — Everbridge a gagné 16,8 % sur un Bloomberg rapport que la société de logiciels étudie une vente potentielle.

Dell Technologies — L’action de Dell a chuté de 11,5 % après que les revenus du dernier trimestre aient été inférieurs aux attentes des analystes alors que le marché des PC montre des signes de faiblesse. La société a dépassé les estimations de bénéfices de 4 cents par action.

Workday — Les actions de Workday ont augmenté de 2,8 % après que l’entreprise technologique ait dépassé les attentes du deuxième trimestre. La société a gagné 83 cents par action après ajustements sur 1,54 milliard de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitive s’attendaient à un bénéfice de 80 cents par action et à 1,52 milliard de dollars de revenus. Workday a maintenu son estimation des revenus d’abonnement pour l’année complète et relevé ses prévisions de marge.

