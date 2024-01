Affiche Enfant du syndrome de dérangement de Trump

Si le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, utilisé par les psychiatres, reconnaissait officiellement le syndrome de dérangement de Trump comme une maladie mentale grave, il y aurait des milliers, voire des dizaines de milliers, de gauchistes à travers le pays diagnostiqués comme souffrant de ce syndrome. la seule psychose politique du monde.

La manifestation la plus connue du syndrome de dérangement de Trump s’est produite le 20 janvier 2017, le jour où Donald Trump a prêté serment en tant que 45eème président. Une courte vidéo d’ITV News publiée sur Facebook montrant une femme vêtue d’une veste vert clair et de lunettes protestant contre l’investiture de Trump en criant hystériquement « Noooooooo ! vers le ciel il y a environ sept ans a été vu 5,7 millions de fois.

“Jessica Starr n’a fait aucune tentative pour dissimuler ses émotions sur Pennsylvania Avenue aujourd’hui”, a rapporté Martin Geissler, alors correspondant d’ITV News. «Elle était assise par terre en signe de protestation silencieuse lorsque l’annonce retentit dans les haut-parleurs : ‘Donald J. Trump est le président des États-Unis.’

« Soudain, involontairement, [Starr] a éclaté en un cri viscéral et primal.

Cette explosion du syndrome de dérangement de Trump était les « 15 minutes de gloire » de Mme Starr, à la Warhol.

Mais s’il fallait désigner un patient zéro – la personne identifiée comme le premier porteur d’une maladie transmissible lors d’une épidémie – pour le syndrome de dérangement de Trump, cette distinction douteuse devrait revenir au caricaturiste de « Doonesbury » Garry Trudeau.

Aujourd’hui, trois ans après le départ de Trump, la bande dessinée ultralibérale de Trudeau, diffusée uniquement le dimanche, continue d’attaquer au vitriol et personnellement l’ancien président – trois fois au cours des cinq derniers dimanches seulement.

En revanche, malgré trois années d’innombrables gaffes verbales, de nombreux cas d’errances confuses sur scène après des allocutions, des récits répétés d’anecdotes personnelles démystifiées depuis longtemps et des politiques économiques désastreuses qui ont donné aux Américains une inflation et des taux d’intérêt élevés depuis 40 ans, Le président Joe Biden a toujours été épargné par le stylo empoisonné de Trudeau.

Pour un caricaturiste éditorial, l’administration omnishambles de Biden a été – ou devrait être – de l’or comique, mais ni le président, ni son fils escroc international, Hunter, n’ont été la cible d’une seule attaque de caricature « Doonesbury » au cours des trois années. de la présidence Biden.

Trump n’occupe peut-être plus le Bureau Ovale, mais il réside toujours sans loyer dans le crâne mesquin et de gauche de Trudeau.

Prenez le 21 janvier, par exemple. Un jour après le troisième anniversaire de l’entrée en fonction de Biden, « Doonesbury » a-t-il profité de l’occasion pour ridiculiser, par exemple, les nombreux échecs évidents de Bidenomics, le flot d’immigrants illégaux qu’il a permis avec sa politique d’ouverture des frontières, ou l’une de ses politiques d’ouverture des frontières ? de nombreuses salades de mots improvisées (ou celles de sa vice-présidente du « Peter Principe », Kamala Harris, ou de l’attachée de presse Karine Jean-Pierre, d’ailleurs) ?

La réponse courte : Non.

Et si vous receviez vos nouvelles et commentaires politiques uniquement de « Doonesbury », vous ne sauriez rien du style de vie lascif de Hunter Biden, amateur de cocaïne et de prostituées, exposé par son « ordinateur portable de l’enfer », les accusations d’évasion fiscale auxquelles il fait seulement face tardivement. pour ne pas avoir signalé les millions de dollars qu’il a reçus grâce au trafic d’influence étrangère, ou son activité artistique riche en argent, éthiquement contestée, subventionnée par son «frère du sucre», l’avocat hollywoodien Kevin Morris.

Au lieu de cela, « Doonesbury » ce jour-là dépeint un animateur de radio fictif de type NPR qualifiant Trump de « délinquant sexuel » et de « violeur » (sur la base des accusations entièrement non prouvées et sans preuves de l’écrivain E. Jean Carroll) et de « fraudeur avec 91 actes d’accusation ». .» Le caricaturiste passe commodément sous silence le fait que tous ces actes d’accusation ont été déposés par des procureurs qui sont des ennemis politiques avoués impliqués dans l’ingérence électorale.

Mais pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que Trudeau laisse les faits faire obstacle à ses récits politiques venimeux de gauche ?

Une semaine plus tôt, le 14 janvier, Trudeau avait représenté Trump avec les cheveux hirsutes et appliquant du rouge orange sur son visage tout en reconnaissant comme étant la véritable accusation d’agression sexuelle dans la loge du grand magasin Carroll, dont les détails ressemblent étrangement à l’intrigue d’un film de 2012. épisode de «La loi et l’ordre: SVU». (Ce fait, rejeté par Carroll comme une simple « coïncidence », est commodément omis du morceau à succès « Doonesbury ».)

La bande dessinée « Doonesbury » du 31 décembre montrait un père expliquant à sa jeune fille jouant avec des blocs de construction quelle est la différence « entre Biden et Trump ».

«Biden construit des ponts pour nous relier les uns aux autres et à un avenir durable», explique Trudeau, malgré la réalité contraire. « Mais Trump construit des murs pour diviser les gens et empêcher la démocratie et l’État de droit d’entrer ! »

Je pourrais citer de nombreux autres exemples du grave syndrome de dérangement de Trump dont souffre Trudeau, faisant suite à une compilation similaire dans ce même espace le 2 août 2022, alors que la présidence de Biden n’avait que 18 mois, mais pourquoi insister davantage sur ce qui devrait désormais être évident?

Dix-huit mois plus tard, il est tout à fait clair que dans la bande dessinée très surfaite « Doonesbury », qui a sauté sur le requin il y a longtemps, Biden ne peut pas faire de mal et Trump ne peut pas seulement ne pas faire de bien, mais il est le mal personnifié.

Malheureusement, il n’existe aucun vaccin ni injection de rappel pour atténuer, et encore moins guérir, le cas grave de syndrome de dérangement de Trump de Trudeau. Et si l’ancien président remporte un retour à la Maison Blanche en novembre, on peut facilement imaginer Trudeau se joindre à Mme Starr pour crier au ciel le 20 janvier 2025.

Publié initialement sur WashingtonTimes.com

