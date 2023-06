Affiche du premier regard de Tiku Weds Sheru: la chimie excentrique de Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur attrape les globes oculaires

L’intrigante affiche de premier regard du prochain film de Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur, Tiku Weds Sheru, a été annoncée aujourd’hui, le 12 juin. Réalisée par Sai Kabir Srivastava, la comédie dramatique est produite par Kangana Ranaut, sous les bannières de sa maison de production Manikarnika Films . Après avoir fait ses preuves en tant que réalisatrice, Kangana Ranaut est prête à endosser pour la première fois la casquette de productrice pour Tiku Weds Sheru. Le film dont on parle beaucoup marquera sa première sur la plateforme OTT Amazon Prime le 23 juin.

Annonce du film Tiku Weds Sheru

Partageant l’annonce du film sur Instagram, Kangana Ranaut a écrit : « Tenez-vous bien pour une balade hilarante remplie d’amour, de rêves et de rires incessants alors que Tiku et Sheru poursuivent leur rêve ultime de Bollywood ! Tiku Weds Sheru On Prime, le 23 juin uniquement sur Prime Vidéo. »

L’affiche a capturé un Nawazuddin Siddiqui au visage sombre et un Avneet Kaur à l’air astucieux. Tous deux étaient parés d’une tenue de mariage. Alors que Nawazuddin était vêtu d’un sherwani vert, avec des broderies dorées, Avneet a enfilé un lehenga orné de rose et d’or. Derrière le duo se trouvaient des caricatures de lieux importants, notamment Hyderabad, Mumbai et Bhopal.

Complot Tiku Weds Sheru

Tiku Weds Sheru est censé tourner autour de deux individus polaires opposés, liés par leurs personnalités excentriques communes. Ils nourrissent le rêve d’atteindre la célébrité et le succès à Bollywood. La comédie dramatique plonge dans le parcours de ces deux personnes uniques qui naviguent à travers le chaos et la turbulence à la poursuite de leurs rêves. Selon une déclaration publiée par Prime Video, Tiku Weds Sheru sortira non seulement en Inde, mais dans 240 pays et territoires à travers le monde.

Kangana Ranaut sur le tournage du producteur

Parlant de son expérience en tant que productrice débutante, Kangana Ranaut l’a qualifiée de « difficile mais enrichissante » à la fois. « Tiku Weds Sheru est un film très spécial pour moi, car c’est le premier titre de Manikarnika Films », a partagé l’actrice de Bollywood et désormais productrice. Dans l’ensemble, Kangana a révélé qu’elle avait beaucoup apprécié le processus de production. « J’espère que le public va inonder le film d’amour », a souhaité Kangana.

La paire étrange de Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur a à juste titre attiré beaucoup de regards. Les cinéphiles sont impatients d’en savoir plus sur leur chimie excentrique à l’écran dans le film, une fois qu’il sortira.