Affiche du premier aperçu du geôlier : l’intense avatar de Rajinikanth impressionne les fans ; voici comment l’ex-gendre Dhanush a réagi

Rajinikanth a été vu pour la dernière fois dans la version 2021 Annaatthe. Même s’il s’agissait d’une sortie de Diwali, le film n’a pas fait de bonnes affaires au box-office. Cependant, maintenant tous les yeux sont tournés vers Geôlier, la prochaine sortie de la superstar dirigée par Nelson Dilipkumar. Eh bien, le dernier film du cinéaste, Beast, n’avait pas non plus réussi à impressionner le public et après avoir vu les critiques négatives reçues par la vedette de Vijay, les fans de Rajinikanth s’inquiétaient pour Jailer. Bien que nous ne sachions pas comment le film se déroulera, l’affiche du premier regard mettant en vedette la superstar est appréciée de tous.

Les créateurs de Jailer ont partagé la première affiche du film et ont révélé que le tournage avait commencé aujourd’hui. L’avatar intense de Rajinikanth attire sûrement l’attention de tout le monde et les fans en deviennent gaga. Même l’ex-gendre de la superstar, Dhanush, s’est rendu sur Twitter pour faire l’éloge de l’affiche. Découvrez les tweets des fans et de Dhanush ci-dessous

Thalaïavar ???? En espérant que ce soit #NelsonDilipkumar travail de script ?? #Geôlier https://t.co/auMBnNq0u0 Narmadha A Selvaraj (@narmadha__s) 22 août 2022

C’est ici #geôlier Affiche de look FL ?? Vous allez assister à toutes les nouvelles SUPERSTAR sur grand écran ??? https://t.co/r9X0WFzPfb Prasanna VN (@prasi_says) 22 août 2022

La musique de Jailer sera composée par Anirudh qui dirige l’industrie cinématographique tamoule de nos jours avec ses compositions étonnantes. Apparemment, Tamannaah Bhatia sera considérée comme le rôle principal féminin dans le film, mais il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.

En parlant de Dhanush, l’acteur profite actuellement du super succès de son film Thiruchitrambalam. En quatre jours, le film a récolté Rs. 37,55 crores au box-office, ce qui est plutôt bien. Le film a reçu d’excellentes critiques et le bouche à oreille est également très bon, on s’attend donc à ce que même en semaine, il continue à bien se comporter au box-office.