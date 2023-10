REFUGIÉ dans des cages avec juste assez d’espace pour se déplacer, un tigre est allongé sur le sol, la gueule sans crocs ouverte.

Ses dents ont été limées pour laisser apparaître les racines, dans le but de l’empêcher de subir une morsure mortelle.

Kira a dû recevoir un sédatif pour qu’un vétérinaire puisse s’approcher suffisamment pour la soigner. Crédit : Canal 4

Les animaux sont considérés comme un symbole de statut social au Mexique grâce aux cartels de la drogue.

Le gros chat, nommé Kira, s’est également fait retirer les griffes, ce qui signifie qu’un os a été retiré de sa patte, elle n’a donc plus le contrôle adéquat de ses pattes.

C’est la triste réalité pour des milliers de grands félins introduits illégalement au Mexique alors que la demande d’animaux exotiques monte en flèche.

Dans Unreported World: Mexico’s Exotic Pet Trade, la présentatrice Anja Popp se dirige vers le « triangle d’or » mexicain de la drogue, des armes à feu et des animaux éloignés.

Elle déclare : « Sinaloa, au Mexique, abrite le célèbre cartel de Sinaloa et une obsession croissante pour les grands félins.

« En fait, on estime qu’il y a plus de tigres à l’état sauvage ici que dans toute l’Inde.

« Le rasage des animaux exotiques, populaire parmi les narcos depuis les années 1980, en a fait un synonyme de pouvoir.

“Depuis lors, les fauves sont devenus la marque de fabrique de l’élite riche du Mexique.”

Les singes, les perroquets, les félins et les poissons tropicaux constituent une denrée de base dans ce pays nord-américain et constituent désormais la quatrième source de revenus des cartels.

Seuls les armes à feu, la drogue et le trafic d’êtres humains génèrent des revenus plus importants pour les criminels de carrière.

Cela signifie que presque tout le monde peut mettre la main sur les grands félins et les créatures exotiques.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Anja a déclaré : « C’était très bizarre. Nous serions dans ces townships très bâtis, puis nous entrions dans la maison de quelqu’un, et ils auraient plusieurs tigres ou lions dans leur arrière-cour.

« Il pourrait même y avoir des enfants qui jouaient dans les rues à proximité.

« Les types de personnes possédant ces animaux étaient très variés. Certains avaient investi de l’argent pour leur offrir les meilleures conditions, d’autres les avaient placés dans des cages vraiment exiguës. C’était difficile à voir.

«Ils sont si faciles à obtenir. Les gens les vendent quand ils ont un bébé et vous laisseront les acheter en quelques minutes. Il n’y a pas de chèques. »

Alors que l’industrie des animaux exotiques est censée être réglementée, il n’existe que 90 inspecteurs pour l’ensemble du pays. Les lois sont laxistes et la corruption est omniprésente.

Dans le documentaire, le procureur fédéral Dr Mendoza Vera admet : « Malheureusement, dans le domaine de l’environnement, il existe une corruption qui ne peut être niée. Il ne faut pas le nier.

« En ce qui concerne la loi en général, je pense que nous devons nous améliorer, et nous devons nous améliorer dans la mesure où nous avons des lois qui sont très laxistes. »

Mutilé et souffrant

Souvent, les animaux victimes d’un trafic illégal sont mutilés par leurs propriétaires. Crédit : Canal 4

Les fauves sont mis en valeur par leurs propriétaires qui les emmènent se promener dans la rue Crédit : Flash info

La tigresse blessée Kira a été introduite illégalement au Mexique et maltraitée par ses précédents propriétaires avant de devenir trop grande pour qu’ils puissent la contrôler.

Ils lui ont limé les dents pour l’empêcher de mordre et l’ont dégriffée.

Elle est enfermée dans une cage métallique sur un terrain rocheux du ranch privé de son nouveau propriétaire – bien loin de son habitat habituel en Inde.

Le vétérinaire Roy Quintero, qui tente de soigner le tigre, estime qu’environ la moitié des animaux qu’il voit ont été introduits illégalement.

Il a déclaré : « Malheureusement, j’ai vu de nombreux cas d’animaux exotiques en très mauvais état. Il y en a beaucoup qui meurent.

Kira est sous sédation pour l’examen, au cours duquel il montre les dommages à ses dents dus aux nerfs exposés qui laissent le tigre dans une douleur presque constante.

Mais même avec des canines endommagées, sa morsure serait toujours suffisamment puissante pour briser les os.

En examinant le félin, il raconte dans le documentaire : « C’est triste, mais il faut le résoudre cliniquement. Nous n’allons pas pleurer, nous allons proposer une solution.

En raison des dégâts, ses dents devront être retirées lors d’une opération dangereuse.

Anja a déclaré au Sun : « Les propriétaires actuels de Kira s’assurent qu’elle consulte régulièrement un vétérinaire, mais les dégâts causés par les anciens propriétaires sont irréversibles. Elle est restée handicapée de façon permanente.

« Elle se trouve dans ce qui est considéré comme un bon enclos pour le Mexique, elle avait des rochers sur lesquels grimper, un arbre à gratter, et son propriétaire lui donne désormais le régime alimentaire qui lui convient. Mais grâce à ses dents, sa capacité à bien manger de la viande est impactée. »

Étonnamment, Kira fait partie des animaux chanceux. Ceux qui ne peuvent pas être revendus sont souvent abandonnés dans la nature ou tués et transformés en tapis ou en taxidermie.

Prix ​​élevé

Les bébés singes sont souvent en vente sur les marchés, légalement et illégalement. Crédit : Reuters

Pablo Escobar était connu pour ses hippopotames cocaïnomanes Crédit : AFP

S’il est possible de posséder des animaux exotiques légalement dans le pays, si vous avez les bons papiers et le permis, cela coûte très cher.

Tout animal sauvage amené légalement comme animal de compagnie sera tatoué ou micropucé et sera accompagné de papiers.

Bien qu’il soit légal de vendre des animaux sur les marchés, les vendeurs illégaux opèrent généralement dans les mêmes étals.

Un singe ouistiti avec tous les documents appropriés coûte 6 000 £ à un acheteur, mais un singe-araignée introduit illégalement ne coûte que 600 £, découvre Anja.

Anja déclare : « Les vendeurs peuvent utiliser les mêmes papiers pour plusieurs animaux, il peut donc être très difficile de distinguer ce qui est légal et ce qui ne l’est pas.

« Un bébé singe illégal aura été retiré à une mère décédée parce que c’est la seule façon de les séparer.

« Le Mexique est mûr pour ce type d’approvisionnement car il possède un environnement riche en biodiversité. »

On estime qu’environ 77 pour cent des créatures victimes du trafic meurent avant même d’atteindre le marché mexicain.

Généralement, les marchés humides abritent des créatures plus petites plutôt que des félins, qui ont tendance à être vendus en ligne.

Il s’agit du nombre de trafiquants illégaux d’animaux de compagnie qui revendent les animaux qu’ils ont introduits dans le pays.

Les escrocs utilisent des groupes Facebook, des chats et d’autres sites pour montrer leurs produits et indiquer les prix potentiels aux acheteurs.

Un vendeur se vante d’avoir un singe de trois mois qui peut être acheté pour un peu plus de 1 000 £ (23 000 pesos mexicains).

Les autres vendeurs sur le site sont des propriétaires actuels qui doivent se débarrasser de leur animal exotique en raison de diverses circonstances.

Anja a été choquée par le peu de contrôles nécessaires avant de transférer un lion ou un tigre entre propriétaires.

“La facilité avec laquelle les gens ont proposé ces chats montre à quel point cette pratique est endémique au Mexique”, a-t-elle déclaré.

« Quelques minutes après avoir parlé aux vendeurs sur Facebook, on m’a dit que je pouvais prendre le chat. En gros, c’est gratuit pour tous, et ce sont les animaux qui finissent par souffrir. »

De riches propriétaires

Certains propriétaires font tout ce qu’ils peuvent pour bien traiter leurs animaux Crédit : Canal 4

Un propriétaire aime se rapprocher de ses grands félins Crédit : Canal 4

Malgré la facilité d’achat, il existe des règles destinées à empêcher les créatures d’être capturées dans la nature.

En ce qui concerne les grands félins, ils ne peuvent être légalement gardés comme animaux de compagnie que s’ils sont nés en captivité et s’ils sont enregistrés.

Un propriétaire légal de félins montre sa maison de haute sécurité qu’il a construite autour de ses tigres, Simba et Nala.

Jésus a acheté les petits sur un coup de tête après avoir vu quelqu’un se promener dans la ville avec son tigre attaché à une chaîne.

Il a dit : “Au début, c’est très sympa parce que l’animal est petit, on peut le laisser en liberté dans la maison et tout.”

Mais à mesure que les petits grandissent, certains deviennent agressifs à l’âge de six mois, et Jésus admet qu’il a été mordu par son tigre mâle.

Nala, cependant, est heureux d’être manipulé et passe souvent du temps à caresser le grand félin.

Désormais, les deux hommes sont gardés dans des cages séparées mais disposent de leur propre piscine et d’une luxueuse cascade dont ils peuvent profiter à l’extérieur.

“Ils sont très choyés, c’est ce que disent les gens”, dit Jésus dans le documentaire.

« On me dit que je les gâte. Ils mangent mieux que quiconque, mieux que moi.

Jésus a acheté les oursons de façon impulsive après avoir vu une annonce en ligne pour eux.

« Jésus a l’argent nécessaire pour s’assurer qu’ils soient correctement pris en charge », a déclaré Anja.

« Mais il les a eu sur un coup de tête et a dû découvrir ce dont ils avaient besoin. Maintenant, ils ont toute cette maison construite autour d’eux. »

Des conditions choquantes

Ils sont souvent gardés dans de petites cages inadaptées Crédit : Canal 4

On pense que ce léopard a une patte cassée, mais le propriétaire n’a pas appelé de vétérinaire Crédit : Canal 4

Les autorités ont même découvert que des félins étaient confiés à de nouveaux propriétaires. Crédit : Actualités d’Europe centrale

Un autre propriétaire présumé légalement, Guillermo Lopez, possède plusieurs félins, qu’il expose dans un restaurant.

« L’odeur qui vous frappe lorsque vous arrivez au restaurant est horrible », se souvient Anja.

« Honnêtement, je ne sais pas comment les gens mangeaient là-bas. Les animaux sont mal nourris, ils ont eu des coupures. Il avait beaucoup d’animaux dans un espace minuscule.

La loi stipule que les créatures doivent être élevées avec dignité et respect – ce qui est sujet à interprétation.

Cependant, il n’existe pas de règles claires quant à la fréquence à laquelle ces types d’endroits doivent être inspectés et aux conditions dans lesquelles les animaux doivent se trouver.

Plusieurs de ces créatures semblent être gravement sous-alimentées ou blessées et gardées dans de « minuscules » cages d’environ deux mètres sur neuf mètres.

Dans le film, le propriétaire Guillermo admet : « J’aimerais qu’ils vivent dans un espace beaucoup plus grand, mais dans la vraie vie, tout a un prix. »

Le lion mâle refuse de manger, et le remède de Guillermo est d’en acheter un autre.

Anja a déclaré : « Il dit qu’il aide à la conservation en possédant tous ces animaux et prétend les avoir légalement, mais c’est difficile à savoir.

“Il est probable que certains de ces animaux aient été prélevés illégalement dans la nature.”

L’un des léopards semble avoir une jambe cassée, blessé après une chute d’une plateforme dans sa cage.

Le propriétaire achète toujours plus d’animaux pour l’établissement et prétend qu’il les achète parce que « ce sont mes frères et ils ont besoin d’aide ».

Malgré ses affirmations, il serait préférable de laisser ces animaux dans la nature, là où ils sont censés vivre.

Unreported World : Le commerce des animaux exotiques au Mexique est diffusé sur Channel 4 à 19h30 le 27 octobre.