Certaines personnes se frottent le ventre et parlent de leur faim. D’autres décrivent des villages incendiés, des parents enlevés et les angoisses des longues randonnées à travers la brousse pour se mettre en sécurité.

Mais ce sont les décapitations qui hantent le plus Palma, une ville assiégée du nord du Mozambique. C’est un endroit coupé du monde extérieur par des bandes itinérantes de combattants islamistes armés de machettes, et il est maintenant symptomatique d’une crise sécuritaire et humanitaire plus large qui a englouti une région éloignée de la taille de l’Écosse.

Plus d’un demi-million de personnes dans la région ont été chassées de chez elles au cours des 12 derniers mois.

«Ils lui ont coupé le cou», a déclaré Said Ahmad, 47 ans, passant sombrement son doigt sur sa gorge alors qu’il expliquait comment des dizaines d’insurgés sont entrés dans leur village une nuit, au début du mois, avant de tuer sept hommes dont son frère, Bernado Bacar.

Un autre témoin oculaire a décrit les conséquences grotesques dans le village isolé de Quirindi, près des forêts de mangroves qui bordent l’océan Indien à proximité, avec des corps ensanglantés attachés avec une corde et des têtes coupées soigneusement équilibrées sur eux.

Les histoires d’horreur et de désespoir font des ravages – Alberto Carlos a parlé de son impuissance

Said Ahmad a réussi à s’échapper avec la famille élargie de son frère et a marché toute la nuit jusqu’à Palma. Quand il a appelé plus tard le téléphone portable de son frère, un inconnu a répondu: « Nous avons tué votre frère. Nous n’avons peur de rien. Nous sommes al-Shabab et nous tuons à notre guise. »

Comme tant de personnes à qui j’ai parlé lors d’un voyage dans la province de Cabo Delgado, il a semblé déconcerté par la violence, par l’horrible programme de terre brûlée des islamistes et par la transformation d’une région négligée mais relativement pacifique en zone de guerre.

Une population expulsée

Al-Shabab est la façon dont les Mozambicains se réfèrent maintenant à une insurrection islamiste obscure qui a commencé il y a quatre ans dans la province – une insurrection qui a été initialement rejetée comme une distraction mineure dans une région riche en minéraux et axée sur la récolte des bénéfices d’un international Projet gazier offshore de 11 milliards de livres sterling.

L’histoire continue

Aujourd’hui, les choses sont très différentes, un tiers de la population de la province étant forcée de fuir. Le département d’État américain a désigné les insurgés comme une organisation terroriste surnommée «Isis-Mozambique» – une référence à l’accord de franchise que le groupe État islamique (EI) aurait mis en place avec la faction locale.

Une région si riche est désormais vidée par la violence déclenchée par le militantisme

Je me suis envolé pour Palma peu de temps après les dernières attaques. Depuis les airs, les dégâts des cyclones passés sont visibles sur des étendues du long et magnifique littoral du Mozambique.

Peu avant d’atterrir sur une piste d’atterrissage en terre, j’ai vu les travaux de construction de la raffinerie de gaz géante de la péninsule d’Afungi. Les travaux se poursuivent toujours sous la forte protection des militaires.

Nous avons été les premiers journalistes étrangers à atteindre Palma pendant son siège. La province entière a été plus ou moins fermée aux journalistes étrangers – et à de nombreux journalistes locaux – depuis un an.

La pandémie est un facteur tout comme la situation sécuritaire précaire, mais le gouvernement du Mozambique a également été largement critiqué pour avoir cherché à bloquer l’accès au conflit, tant pour les médias que, dans une moindre mesure, pour les organisations humanitaires internationales.

« Nous sommes confrontés à des restrictions [the] gouvernement en termes de ravitaillement et de personnel », a déclaré Jonathan Whittall, responsable de l’analyse du groupe d’aide médicale Médecins Sans Frontières (MSF).

Des milliers de personnes déplacées à Palma ont du mal à trouver de la nourriture

Les faubourgs de Palma étaient étrangement vides. Le premier groupe de civils que nous avons vus nous a dit qu’ils voulaient quitter la ville dans un camion garé à proximité.

« Nous voulons partir, parce que nous avons faim. Nous avons peur d’al-Shabab, mais que pouvons-nous faire? Nous mourrons de faim ici de toute façon », a déclaré Rabia Momat. Elle a dit que la police avait empêché le groupe de partir.

Dans la rue principale poussiéreuse, nous avons vu des foules devant plusieurs magasins d’alimentation. Il y a eu des échauffourées alors que la police et les soldats tentaient d’empêcher les gens d’entrer.

« J’ai très, très faim. J’ai trois jours sans manger. Je suis là [in the queue] mais je n’obtiens rien », a déclaré un homme du nom de Sufo Salimo, qui a accusé la police d’essayer d’extorquer de l’argent aux gens.

Loin de la foule, j’ai rencontré un groupe de jeunes hommes qui avaient récemment fui un autre village voisin. L’un d’eux a dit avoir vu «sept hommes blancs» parmi les insurgés, mais d’autres ont dit qu’ils avaient entendu les assaillants parler leur langue locale, et ont noté qu’ils semblaient savoir quelles maisons appartenaient aux autorités locales.

L’un des hommes a utilisé son téléphone portable pour appeler son père, qui se cachait toujours dans une forêt de mangroves sur la côte, avec une cinquantaine d’autres. Aucun des deux hommes n’a voulu me donner leurs noms.

« Nous essayons d’atteindre Palma mais ce n’est pas encore possible. Nous avons peur qu’al-Shabab nous rattrape. Nous n’avons pas de nourriture ici et les gens ont très faim. Nous ne sommes pas en sécurité », a déclaré le père.

Bien que certains approvisionnements alimentaires – organisés par des hommes d’affaires locaux et par des agences humanitaires – commencent à arriver par voie maritime à Palma, de nombreuses personnes ont déclaré que les quantités étaient bien trop faibles et que les prix du pain et du riz avaient augmenté de quatre à six fois.

Filles enlevées

Plusieurs personnes à Palma nous ont dit avoir vu des femmes et des filles se faire enlever par les militants. Peu de temps après être rentré dans la capitale régionale, Pemba, j’ai rencontré beaucoup plus de gens avec des histoires similaires.

Fatima Abdul a le cœur brisé en racontant comment elle a vu sa fille être emmenée par des militants

« J’ai vu ma fille essayer de courir vers le bateau avec deux autres enfants. Les gens d’al-Shabab les ont pourchassés. Ils ont emmené ma fille et beaucoup d’autres. Puis ils ont mis le feu à notre village », a déclaré Fatima Abdul, 43 ans, qui ‘ d s’est échappé par la mer à la fin de l’année dernière et vivait maintenant sur la plage de Pemba, cherchant des fruits de mer avec rien d’autre qu’une feuille de plastique pour la protéger des tempêtes de pluie.

« J’essaie toujours de savoir ce qui est arrivé à ma petite-fille. Je ne sais pas s’ils l’ont emmenée pour l’épouser ou pour la tuer. Je souffre et je ne sais pas comment arranger les choses. Nous sommes coincés. ici avec rien. L’aide que nous obtenons n’est pas suffisante », a déclaré Alberto Carlos Said, 67 ans, un pêcheur qui vit maintenant dans un camp de fortune à l’extérieur de Pemba.

Sa petite-fille a 14 ans. Sa fille a également été saisie par al-Shabab, mais a été libérée quand ils ont découvert qu’elle était déjà enceinte.

«Nous sommes venus ici à pied sans rien. Nous avions peur. Nous avons vu al-Shabab en tuer d’autres avec des couteaux. Je connais beaucoup de femmes qui ont été enlevées. Il y a beaucoup d’enfants dans le camp ici dont les mères ont été emmenées», a déclaré Amina Bakar. , 68 ans, un tisserand du même village qu’Alberto Carlos Said.