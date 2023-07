« Affamé de plus »: Carlos Alcaraz vise le titre de Wimbledon après la victoire de Ro16 contre Matteo Berrettini

Wimbledon 2023 en est à sa deuxième semaine et les affrontements en quart de finale ont pris forme dans les épreuves masculines et féminines. Les aspirations de l’un des concurrents encore en vie dans la majeure sur gazon pourraient se concrétiser à la fin alors que la grande finale se rapproche de plus en plus.

Carlos Alcaraz, tête de série, s’est qualifié pour les huit derniers du tournoi avec son incroyable victoire sur Matteo Berrettini malgré l’abandon du premier set du match en route vers une victoire de 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 contre le Italien.

L’Espagnol qui cherche un premier majeur sur gazon a déclaré qu’il avait hâte de remporter plus de victoires au prestigieux SW19.

« J’ai faim de plus », a déclaré l’Espagnol lors de son entretien sur le terrain après son affrontement contre l’Italien de 27 ans.

Alcaraz a été évincé en huitièmes de finale de l’édition 2022 des All England Championships par l’Italien Jannick Sinner, qui a battu l’Espagnol en quatre sets.

« C’est quelque chose que je voulais vraiment. L’année dernière, j’ai perdu au quatrième tour et je voulais vraiment jouer le quart de finale ici et je suis venu cette année avec cet objectif », a révélé l’Espagnol.

« Premier à entrer en quart de finale et maintenant que je l’ai, j’en cherche plus », a révélé le joueur de 20 ans.

« C’est mon rêve de jouer la finale ici et de remporter ce titre un jour, donc j’espère atteindre ce rêve cette année, mais en ce moment, c’est génial d’être en quart de finale », a déclaré le numéro 1 mondial.

Alcaraz semble être en bonne forme sur gazon, entrant dans le majeur après avoir remporté le prestigieux championnat du Queen’s Club lors de la dernière épreuve de mise au point avant le grand chelem à l’AELTC.

L’Espagnol a ouvert sa campagne SW19 avec une victoire en deux sets sur le Français Jeremy Chardy avant de dépasser Alexandre Muller au deuxième tour.

Il a dominé le Chilien Nicholas Jaray au troisième tour avant de déterrer le résultat du Ro16 contre Berrettini.

Le joueur de 20 ans devrait affronter Holger Rune en quart de finale mercredi.