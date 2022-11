Affaires mondiales doit maîtriser ses activités de renseignement les plus sensibles, selon le comité

Une commission parlementaire avertit que le ministère des Affaires étrangères du pays est presque “complètement absent” lorsqu’il s’agit de suivre les principales activités de renseignement à l’étranger qui pourraient créer des incidents diplomatiques – en particulier des cyberopérations offensives.

Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CNSOP) a mené son tout premier examen d’Affaires mondiales Canada, qui a une section de collecte de renseignements qui reçoit généralement très peu d’attention.

Le comité a publié un rapport spécial vendredi soir.

Dans l’examen de 100 pages, le comité a évoqué le risque que le ministre des Affaires étrangères soit laissé dans l’ignorance concernant les opérations axées sur le renseignement – ​​telles que les cyberattaques dirigées par le Centre de sécurité des communications (CSE), l’agence de surveillance électronique et de défense du pays.

“La gouvernance interne de la [Global Affairs] Les activités de sécurité nationale et de renseignement du ministère sont incohérentes et, dans certains domaines, complètement absentes », indique le rapport du comité, déposé vendredi soir à la Chambre des communes.

Le rapport note que le département a une forte emprise sur les informations liées aux programmes de sécurité internationale (politiques de lutte contre le terrorisme, politique nucléaire, armes de destruction massive et analyse du budget de la défense) mais “pour ses activités de renseignement les plus sensibles, c’est le contraire qui est vrai”.

Parce qu’une cyberattaque lancée depuis le Canada pourrait créer un contrecoup diplomatique, le ministre des Affaires étrangères est tenu d’approuver ces opérations, avec le ministre de la Défense.

Affaires mondiales est également censée être intimement impliquée et consciente des cyberopérations. Il est censé présenter des évaluations des risques et déterminer si les opérations sont conformes au droit international.

Selon le rapport partiellement expurgé, le CST a planifié quatre cyberopérations mais n’en a exécuté qu’une seule entre 2019 et 2020. Ces opérations visaient à “perturber les activités des terroristes et des extrémistes violents”, a déclaré le comité.

Affaires mondiales, souligne le comité, n’est pas tenu de faire rapport régulièrement “sur l’ensemble de ses activités de sécurité nationale et de renseignement” – une lacune qui laisse souvent le propre ministre du ministère dans l’ignorance.

Des exemples spécifiques de cette préoccupation ont été expurgés de la version publique du rapport, ne laissant derrière qu’une seule phrase : “le paragraphe notait l’omission du ministère d’informer le ministre des questions importantes”.

Dans une entrevue avec CBC News, le président du comité et député libéral David McGuinty n’a pas dit si le comité avait effectivement découvert des cas où le ministre n’avait pas été informé d’une cyberopération.

“Le public doit s’inquiéter”

“Je ne peux rien vous dire de plus que cela”, a déclaré McGuinty, ajoutant que la responsabilité est “une voie à double sens” et qu’il incombe au ministre de poser des questions et d’exiger d’être informé.

“Nous voulons voir le ministre plus directement impliqué, et d’ailleurs diriger les activités de sécurité et de renseignement à [Global Affairs Canada],” il ajouta.

“Le public devrait s’inquiéter. Le gouvernement du Canada devrait s’inquiéter parce qu’en fin de compte, notre système repose sur la responsabilité ministérielle. Les Canadiens devraient savoir que nous pouvons faire mieux.”

Le rapport a également émis un avertissement sur le rôle du ministère dans la réponse aux prises d’otages terroristes à l’étranger.

Le comité a constaté qu’il n’existe aucun cadre permettant à la Défense nationale, à la GRC et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de collaborer avec Affaires mondiales lors de telles crises.

“Les gouvernements successifs n’ont pas fourni d’orientation pour un cadre permettant de faire face à de tels incidents critiques ou de fournir une orientation spécifique sur des cas individuels”, indique le rapport.

Édith Blais, au centre, et Luca Tacchetto, à gauche, rencontrent l’ambassadeur du Canada au Mali Michael Elliott après avoir été retrouvés au Mali. (MINUSMA, la Mission des Nations Unies au Mali)

L’un des cas examinés par le comité concernait l’enlèvement d’Édith Blais, une native de Sherbrooke, au Québec, qui a été capturée avec son compagnon de voyage, Luca Tacchetto, en décembre 2018 par un groupe terroriste islamiste armé dans l’est du Burkina Faso.

Le couple a fait la une des journaux lorsque, après 450 jours de captivité, ils ont échappé à leurs ravisseurs au Mali et ont signalé un camion qui passait.

De nombreuses parties des conclusions du comité relatives à l’affaire Blais sont expurgées, mais le rapport montre que les responsables gouvernementaux ont envisagé de monter une mission de sauvetage et ont longuement débattu de la question, mais “au cours des mois suivants, la viabilité d’une option de sauvetage a régulièrement diminué. “

Le rapport du comité note qu’Affaires mondiales Canada a ordonné un examen indépendant de la manière dont cette affaire et le meurtre en janvier 2019 d’un autre Canadien – Kirk Woodman – au Burkina Faso ont été traités. Rédigé par un ancien directeur du SCRS, l’examen a révélé que l’approche du gouvernement en matière de prise d’otages à l’étranger était “inefficace” et que la direction ministérielle faisait défaut.