Affaires mondiales Canada est au courant du rapport faisant état de Canadiens morts et de deux disparus en Israël

Affaires mondiales Canada déclare être au courant d’informations faisant état d’un Canadien décédé et de deux autres portés disparus en Israël.

Dans une déclaration partagée avec VilleActualités Dimanche après-midi, l’agence a indiqué que « les responsables du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer et recueillir des informations supplémentaires ».

Certains Canadiens ont déclaré qu’ils étaient coincés en Israël au milieu de combats meurtriers dimanche, alors que les compagnies aériennes annulaient leurs vols hors du pays et qu’il s’avérait difficile d’atteindre l’ambassade du Canada un week-end férié.

Air Canada a annoncé qu’elle annulait temporairement ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv à compter de dimanche et qu’elle ajusterait ses plans à mesure que les choses évoluent.

Affaires mondiales Canada indique qu’il y a actuellement 1 419 Canadiens inscrits au registre des Canadiens à l’étranger dans l’État d’Israël et 492 Canadiens enregistrés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Étant donné que l’inscription au service est volontaire, Affaires mondiales Canada affirme qu’il ne s’agit pas d’un nombre exact de Canadiens à l’extérieur du pays.

Depuis le début du conflit le 7 octobre, Affaires mondiales Canada affirme avoir répondu à 429 demandes, la plupart concernant les conseils aux voyageurs et les avertissements du Canada pour Israël et Gaza, l’état de l’aéroport et des vols, la situation générale en matière de sécurité, les services de passeport et d’immigration, ainsi que les options de départ.

De plus, Affaires mondiales Canada conseille aux Canadiens de « faire preuve d’une grande prudence en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza en raison de la situation sécuritaire imprévisible » et d’éviter tout voyage dans ces régions.

Ils disent également que les Canadiens dans ou autour de la zone touchée devraient limiter leurs mouvements, suivre les instructions des autorités locales et s’abriter sur place jusqu’à ce qu’il soit possible de quitter la zone en toute sécurité.

Tous les employés de l’ambassade du Canada à Tel Aviv, ainsi que le personnel canadien à Ramallah, en Cisjordanie, sont « en sécurité et comptabilisés », a déclaré Affaires mondiales Canada dans un communiqué.

Avec des fichiers de la Presse Canadienne