Affaires mondiales affirme qu’une opération de désinformation a ciblé le député Michael Chong sur WeChat

Affaires mondiales Canada (AMC) affirme qu’une opération de désinformation sur la plateforme chinoise de médias sociaux WeChat a diffusé de fausses informations sur le député conservateur Michael Chong.

Dans un communiqué mercredi, GAC a déclaré qu’en surveillant les plateformes de médias sociaux pour les élections partielles du 19 juin 2023, le mécanisme de réponse rapide (RRM) du département a découvert une opération de mai ciblant Chong. RRM le but est « d’identifier et de répondre aux menaces étrangères contre les démocraties ».

« Entre le 4 et le 13 mai 2023, un réseau coordonné de comptes d’actualités de WeChat a présenté, partagé et amplifié un grand nombre de récits faux ou trompeurs sur M. Chong », indique le communiqué de presse.

« La majeure partie de l’activité visait à diffuser de faux récits sur son identité, y compris des commentaires et des affirmations sur ses antécédents, ses positions politiques et l’héritage de sa famille. C’est l’évaluation du GAC que rien d’observé ne représente une menace pour la sécurité de M. Chong ou de son famille. »

Le communiqué indique que Global Affairs a informé Chong de l’opération le 9 août.

WeChat est une application de messagerie instantanée et de mise en réseau populaire développée par la société technologique Tencent basée à Shenzhen.

Le communiqué indique que « le rôle de la Chine dans l’opération d’information est hautement probable », mais que la nature de l’opération rend impossible l’établissement d’un lien solide avec Pékin.

Chong représente la circonscription ontarienne de Wellington-Halton Hills depuis 2004 et est le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères. Un article du Globe and Mail du début de l’année a rapporté que le gouvernement chinois avait ciblé Chong et sa famille et avait assigné à cette tâche un diplomate torontois, Zhao Wei. Le père de Chong était de Hong Kong et sa mère était des Pays-Bas.

Le gouvernement a expulsé Zhao du Canada en réponse et a ordonné aux agences de renseignement de partager des informations avec le gouvernement lorsqu’un gouvernement étranger cible un membre du Parlement.

La nouvelle est tombée alors que le gouvernement libéral était sous le feu de plusieurs articles dans les médias alléguant l’ingérence du gouvernement chinois dans les élections et les institutions canadiennes. Le gouvernement a nommé l’ancien gouverneur général David Johnston comme rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère pour examiner la question, mais Johnston a démissionné en juin.

Le gouvernement cherche un remplaçant pour Johnston et les partis d’opposition demandent une enquête publique sur l’ingérence étrangère. Le gouvernement a également fait face à des appels pour établir un registre des agents étrangers au Canada et déposerait un projet de loi plus tard cette année.

Pékin a nié s’ingérer dans les affaires du Canada.

Chong dénonce la réponse du gouvernement à l’ingérence étrangère

Dans une déclaration aux médias mercredi, Chong a qualifié l’opération qui le visait « d’autre exemple sérieux du gouvernement communiste de Pékin tentant d’interférer dans notre démocratie en ciblant les élus ».

Il a déclaré que le gouvernement fédéral devait prendre davantage de mesures pour lutter contre l’ingérence étrangère.

« Ils n’ont pas réussi à mettre en place un registre d’influence étrangère pour ceux qui sont payés pour agir au nom de gouvernements étrangers hostiles. Ils n’ont pas donné à nos services de renseignement et d’application de la loi les ressources et les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail », a-t-il déclaré.

« Et malgré le renvoi d’un seul diplomate de Pékin qui était impliqué dans des activités d’ingérence étrangère, ils n’ont pas réussi à identifier et à renvoyer d’autres agents de Pékin qui se sont immiscés dans notre démocratie ou qui ont ciblé des citoyens canadiens à des fins de harcèlement ou d’abus. »

Chong a déclaré que la nouvelle de l’opération renforce encore les arguments en faveur d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère.

L’op présentait des signes d’ingérence étrangère : GAC

GAC a déclaré que l’opération de désinformation contre Chong comprenait des signes d’une campagne d’ingérence étrangère, y compris un contenu et un calendrier coordonnés, des changements hautement suspects et anormaux dans le volume et la portée de l’engagement, et la dissimulation de l’implication de l’État.

« Un tiers du réseau comprenait des médias d’État connus et des comptes qui sont probablement liés à l’appareil d’État chinois mais dont les liens peuvent être opaques », a déclaré GAC.

« Les deux tiers de ces comptes étaient anonymes et n’avaient jamais publié d’articles sur la politique canadienne. De plus, ces comptes ont publié ou interagi avec du contenu à des heures et des dates similaires, augmentant la probabilité que les utilisateurs de WeChat voient les faux récits en créant une augmentation volume de contenu sur ce sujet. »

GAC a déclaré que, bien que ces messages allaient à l’encontre du code de conduite des utilisateurs de WeChat, la plateforme n’a pris aucune mesure pour les modérer ou les supprimer.

« L’ingérence étrangère est une menace sérieuse pour la démocratie. Le Canada n’acceptera jamais aucune forme d’ingérence dans notre démocratie ou nos affaires intérieures. GAC fera part aux représentants de la Chine au Canada de nos sérieuses préoccupations concernant l’activité observée sur WeChat », a déclaré GAC.

« Nous transmettrons également qu’il est tout à fait inacceptable de soutenir directement ou indirectement des opérations d’information qui ciblent les parlementaires, leurs familles ou n’importe quel Canadien. »